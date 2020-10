Juventus e Fiorentina hanno definito il passaggio di Federico Chiesa in bianconero. Ricostruiamo la vicenda tassello per tassello:

Secondo Sky Deutschland Douglas Costa sarebbe stato richiesto dal Bayern Monaco, sua ex squadra: si va verso un prestito (secco). A quel punto strada spianata per Chiesa, perchè la Vecchia Signora avrebbe il giusto "spazio salariale" per citare un'espressione tanto cara agli appassionati di NBA. In tarda serata arrivano conferme di un'altra cessione: il giovane Nicolussi Caviglia andrà in prestito al Parma. Juventus-Chiesa, ora ci siamo davvero.