Mattia De Sciglio è ufficialmente un nuovo giocatore del Lione. Dopo tre anni senza squilli in casa Juventus, il terzino destro ex Milan è passato nel club transalpino di Ligue 1, ricalcando lo stesso percorso appena compiuto da Daniele Rugani, passato al Rennes. La trattativa è stata condotta dal direttore sportivo deil'OL Juninho Pernambucano sotto diretta indicazione di Rudi Garcia, ex allenatore della Roma, che ha conosciuto De Sciglio durante la sua esperienza in Serie A. L'ex rossonero arriva in prestito secco col Lione che, però, pagherà l'intero ingaggio del giocatore.

Calciomercato Calciomercato, Serie A 20/21: gli acquisti e le cessioni 3 ORE FA

Il comunicato della Juventus

"Dopo 3 anni, 62 presenze, 3 Scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa italiana vinti, è il momento dei saluti fra Mattia De Sciglio e la Juve.

Il laterale, arrivato nell’estate 2017, proseguirà la sua carriera nelle fila dell'Olympique Lyonnais, dove giocherà in prestito la stagione appena iniziata.

Non è mai mancato, in questi 3 anni, l’impegno di Mattia per la causa bianconera. Un impegno in campo, in allenamento, e anche fuori dal campo. A partire dal suo arrivo alla Juventus è il 3° difensore bianconero con più presenze in campionato (32), dietro solo a Leonardo Bonucci (67) e Alex Sandro (60). La stagione 2018/19 è stata quella in cui Mattia De Sciglio ha collezionato più presenze in Serie A con la maglia della Juventus (22, di cui 19 da titolare).

Noi tutti ringraziamo De Sciglio, per questo vincente periodo insieme, e a cui facciamo un grande in bocca al lupo per la continuazione della sua carriera.

Buona fortuna Mattia!".

Come cambia la Juventus con Chiesa

Calciomercato Juventus, saluta Rugani: ufficiale la firma col Rennes IERI A 19:16