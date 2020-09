Durante la soffertissima e prima vittoria in Ligue 1 sul Metz, con gol di Julian Draxler al 93', il PSG ha dovuto però registrare l'infortunio all'85' del terzino sinistro Juab Bernat. Il laterale spagnolo, nella fattispecie, ha riportato a rottura isolata del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Si prevedono tempi lunghi per il recupero. Secondo il Corriere dello Sport, il direttore sportivo dei francesi Leonardo avrebbe già individuato il suo sostituto: si tratterebbe di Mattia De Sciglio, il cui trasferimento dalla Juventus alla Roma è stato bloccato dal rifiuto di Rick Karsdorp a trasferirsi al Genoa. L'operazione con l'ex Milan, che non rientra nei piani tecnici del neoallenatore bianconero Andrea Pirlo, potrebbe chiudersi in tempi brevi.