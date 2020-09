Pellegrini si trasferisce in Liguria con la formula del prestito secco e già in serata arriverà la firma sul contratto. La Juventus, comunque, deve pensare al ruolo di vice Alex Sandro. Mandato via Luca Pellegrini resta in rosa Mattia De Sciglio che in queste ultime stagioni non ha dato grande affidabilità. Spesso infortunato, la Juventus ora sonda il mercato per completare il reparto difensivo.