Karsdorp rifiuta il Genoa e blocca il passaggio di De Sciglio alla Roma

Brusco rallentamento della trattativa che dovrebbe portare il terzino olandese Rick Karsdorp dalla Roma al Genoa. Il giocatore non sembra più convinto del trasferimento in rossoblù e chiede di restare alla corte di Fonseca. In questo modo, quindi, la Roma è costretta a mettere in stand by la trattativa relativa a Mattia De Sciglio, in uscita dalla Juventus.

La nostra opinione: tutto porterebbe a pensare che questo sia solo uno stallo momentaneo di questa doppia trattativa "ad incastro". E invece attenzione, perché il Genoa - secondo l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio - avrebbe già cambiato obiettivo, virando su Antonio Candreva dell'Inter. Sulla sinistra, invece, si punta ad Arkadiusz Reca, tornato all'Atalanta dopo il prestito alla SPAL.

Ritorno di fiamma Inter-Pinamonti

La notizia era già circolata nei giorni scorsi. In queste ultime ore si sta facendo sempre più concreta: l'attaccante del Genoa Andrea Pinamonti sarebbe prossimo a un ritorno all'Inter, che dopo la cessione ai rossoblù di un anno fa, ha mantenuto un'opzione sul centravanti. Queste, le parole del suo procuratore Mino Raiola raccolte da Tuttomercatoweb: "Ci stiamo parlando: l'Inter e il Genoa hanno trovato l'accordo, ora serve quello più importante. Con noi. Soluzione definitiva? Nel calcio non esistono, nel pallone tutto cambia a giorni. Sto cercando la soluzione giusta. Resta all'Inter? Io sto parlando con l'Inter, non con altri. Andrea è una delle punte dell'Italia del futuro. Ha avuto tante proposte anche dall'estero. L'Inter non ci sta facendo un piacere o viceversa. Parliamo di un giocatore vero".

La nostra opinione: più di qualche dubbio su questa trattativa, in considerazione del fatto che l'Inter ha ceduto a titolo definitivo il ragazzo, proprio al Genoa, appena un anno fa per oltre 18 milioni di euro. A volte, davvero, le vie del calciomercato sono proprio infinite...

Milan-Paquetà: acquirenti cercansi

Nella lista dei convocati per la sfida di Europa League al Shamrock Rovers, c'è un'esclusione eccellente tra le fila del Milan: quella di Lucas Paquetà. I rossoneri cercano acquirenti per il brasiliano tuttavia, a parte un leggero interessamento del Lione, non sono arrivate offerte concrete per le richieste del club (circa 20 milioni). Lo riporta Sportmediaset.

La nostra opinione: "non convocazione per scelta tecnica". Questo quanto comunicato a Sky Sport dallo staff tecnico rossonero circa Paquetà. E' chiaro come ormai sia certo che il centrocampista brasiliano non rientri nei piani tecnici di mister Pioli. Il Milan spera che l'OL torni a bussare alla porta rossonera. Ma il giocatore, oggettivamente, all'estero avrà mercato, specialmente negli ultimi giorni di affari, in cui verranno applicate le più classiche delle "scontistiche".

Reguilon: la spunta il Tottenham

Accostato con insistenza al Napoli, il terzino spagnolo ex Siviglia Sergio Reguilon è a un passo dal Tottenham. Il club londinese ha messo sul banco 30 milioni di euro, un'offerta che - secondo Marca - avrebbe soddisfatto il Real Madrid. A ore è atteso l'annuncio ufficiale.

La nostra opinione: sarebbe stato interessante vederelo in Serie A. Uno dei laterali più interessanti a livello europeo. E, non a casa, finirà per giocare nel torneo più ricco e facoltoso al mondo.

Spezia: ufficiale Agudelo

Il laterale colombiano Kevin Agudelo è un nuovo giocatore dello Spezia. Arriva dal Genoa - dopo aver trascorso la seconda metà stagione alla Fiorentina - in prestito con diritto di riscatto. Ecco il comunicato della società spezzina: "Nuova pedina per la mediana aquilotta. Dal Genoa arriva a titolo temporaneo con diritto di opzione, il centrocampista Kevin Agudelo. Calciatore colombiano, nato a Puerto Caicedo, al confine con Ecuador e Perù, muove i primi passi nel mondo del calcio a Bogotà, prima di avere la grande occasione di mettersi in mostra in prima divisione con l’Atletico Huila, esperienza che gli vale l’approdo in Italia, più precisamente al Genoa, con cui ha trascorso la prima fase dello scorso campionato, concluso con la maglia della Fiorentina. Classe 1998, grinta e carattere da vendere sono le qualità che possono descrivere perfettamente il nuovo arrivato in casa Spezia Calcio. Un jolly a centrocampo, una freccia in più nell’arco di mister Italiano, che può svariare su entrambe le fasce e che fa degli inserimenti la sua arma migliore. Benvenuto in maglia bianca Kevin!".

La nostra opinione: davvero un ottimo tassello nel nuovo mosaico di mister Italiano. Nelle prime sortite in Serie A, Agudelo ha mostrato un altissimo tasso tecnico e tanta velocità. Caratteristiche che possono risultare adamantine nella difficile corsa salvezza degli spezzini.

