Roma scatenata in entrata. Dopo la notizia dell'accordo con il Verona per Kumbulla (domani arriverà la riposta del difensore albanese all'offerta giallorossa), si avvicina a grandi passi anche Mattia De Sciglio. Come riporta Gianluca Di Marzio a "Sky Sport", l'operazione è indipendente dal destino di Edin Dzeko, ancora bloccato nella Capitale dopo il no di Milik al trasferimento in giallorosso. L'intesa tra i due club è stata trovata e nelle prossime ore potrebbe esserci l'accelerata decisiva.