Milan: è Nastasic il nome caldo per rinforzare la difesa

Non si era sbottonato a margine della sfida al Bologna, lo ha fatto nell'ambito della cerimonia del premio "Azeglio Vicini": Paolo Maldini, alla domanda se fosse Matija Nastasic dello Schalke '04 l'indiziato numero uno per rinforzare la difesa del Milan, il dirigente rossonero ha confermato: "I giocatori buoni a noi piacciono". Lo riporta Sportmediaset.

La nostra opinione: non Milenkovic, né Ajer, quindi. Il nome giusto potrebbe essere proprio l'ex Manchester CIty, cresciuto molto tra Premier e Bundesliga e formatosi proprio in Serie A, tra le file della Fiorentina. Era un obiettivo di sicuro valore per la Lazio, lo è - a nostro avviso - anche per gli obiettivi del Milan.

Matija Nastasic, Schalke 04 2020-2021 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

...E la Lazio punta sul ritorno di Hoedt

Dopo un lungo casting, potrebbe essere Wesley Hoedt il rinforzo in difesa per la Lazio. Il giocatore olandese di proprietà del Southampton (l'anno scorso in prestito all'Anversa), che ha già vestito il biancoceleste dal 2015 al 2017, arriverebbe con la formula del prestito oneroso a 1,5 milioni di euro con un obbligo di riscatto fissato a 7. Hoedt percepirà un contratto da 1,7 milioni a stagione. Prima di ufficializzare l'operazione, però, la Lazio (che nel frattempo ha ufficializzato il passaggio di Jony al Siviglia) dovrà occuparsi delle cessioni di Wallace e Bastos, quest'ultimo destinato al campionato turco. Lo riporta Sportmediaset.

La nostra opinione: prima Kumbulla, poi Nastasic, ora Hoedt. Certamente si è assistito a un calo progressivo delle aspettative per la retroguardia biancoceleste. Il nome di Hoedt, che il Southampton ha girato in prestito prima al Celta Vigo e poi all'Anversa, sembra serva a mettere una "pezza" alle precedenti operazioni non portate a termine.

Wesley Hoedt, Anversa 2019-2020 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Fiorentina in pressing su Criscito

Il capitano del Genoa Domenico Criscito non sembra rientrare nei piani del nuovo ciclo rossoblù condotto da mister Rolando Maran. Su di lui c'è - da tempo - il forte interessamento della Fiorentina, che nelle prossime ore dovrebbe imporre lo strappo decisivo alla trattativa per il difensore ex Zenit San Pietroburgo. Lo riferisce Sportmediaset.

La nostra opinione: rinforzo di spessore per la retroguardia viola. Gli amanti romantici delle tinte rossoblù, tuttavia, certamente si dispiaceranno nel constatare che il progetto tecnico del nuovo allenatore (Maran) abbia prevalso sulle ragioni di cuore, visto il profondo legame di Criscito col Grifone.

Domenico Criscito esulta dopo il rigore segnato, Genoa-Sassuolo, Getty Images Credit Foto Getty Images

Inter, Esposito: più SPAL che Crotone

Sembra averla spuntata la SPAL per il prestito "secco" dall'Inter del giovane attaccante classe 2002 Sebastiano Esposito. La punta aveva tanti estimatori, tra cui il Crotone in Serie A ma, alla fine, secondo fonti incrociate andrà a farsi le ossa in cadetteria.

La nostra opinione: coi ferraresi di mister Pasquale Marino - in cui peraltro gioca il fratello maggiore di Sebastiano, il classe 2000 Salvatore Esposito -, Sebastiano avrà la garanzia di un posto da titolare e un compito impegnativo: riportare subito e a suon di gol il club estense nel massimo campionato italiano.

La gioia di Sebastiano Esposito in Inter-Genoa - Serie A 2019-2020 Credit Foto Getty Images

Iago Falque ha detto "Sì" al Benevento: palla al Torino

Secondo quanto riporta Tuttosport, l'entourage del trequartista Iago Falque avrebbe dato l'assenso al possibile trasferimento al Benevento. Lo spagnolo, tornato a Torino dopo il prestito al Genoa, si sarebbe convinto ad abbracciare la causa di mister Filippo Inzaghi. Ora, però, occorre trovare un accordo con Urbano Cairo, che vorrebbe monetizzare subito, mentr il club sannita vorrebbe posticipare il "cash" al termine della stagione e in caso di salvezza.

La nostra opinione: trattativa, come si suol dire, "a colpi di unghie di mignolo" come ce ne sono state tante, sia in entrata che in uscita, alla corte di patron Urbano Cairo. Chi otterrà le condizioni più favorevoli?

Torino-Debrecen, Europa League 2019-2020: Iago Falque (Torino) (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Per Balotelli ci prova il Genoa; Lazio forte su Callejon

