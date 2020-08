Il Genoa prova a riportare in Italian Sebastian Giovinco, mentre per la panchina pensa a Massimo Carrera. Torino, non solo Rodriguez: per la difesa ci sarebbe anche Chancellor. Cagliari alle grandi manovre con Nainggolan, Juan Jesus e Czyborra. In uscita c'è Ionita, direzione Benevento. Lecce e Perugia danno il benservito a Fabio Liverani e Massimo Oddo.

Il Genoa punta Giovinco e pensa a Carrera per la panchina

Secondo l'esperto di mercato Alfredo Pedullà, il Genoa avrebbe avviato contatti seri per il ritorno in Italia di Sebastian Giovinco, attualmente legato coi sauditi del Al-Hilal Riyad da un contratto fino al 31 dicembre 2021. Nei prossimi giorni sono attesi sviluppi della trattativa. Nel frattempo, si valuta il discorso panchina: Vincenzo Italiano (attuale tecnico dello Spezia) sembra allontanarsi per far spazio all'idea di Massimo Carrera, attuale timoniere, in Grecia , dell'AEK Atene.

La nostra opinione: Giovinco non si discute, sia chiaro, ma la storia recente del Genoa deve necessariamente insegnare che non bastano i grandi nomi per una stagione - per lo meno - senza patemi. Occorre un progetto tecnico ben delineato.

Torino: dopo Rodriguez, si punta a Chancellor

Trattativa lampo per tra Brescia e Torino per l'approdo in granata del centrale difensivo venezuelano Jhon Chancellor. Il 28enne, 26 presenze e 3 reti nella sua stagione con le Rondinelle, sta sostenendo le visite mediche e potrebbe essere a disposizione subito di mister Marco Giampaolo per i primi allenamenti al Filadelfia. Lo riferisce Sportmediaset.

La nostra opinione: nell'ultima stagione di Serie A, nonostante la retrocessione del Brescia, si è rivelato uno degli elementi più positivi della rosa delle Rondinelle. Difensore di stazza e abile nel gioco aereo, può tornare davvero utile nella costruzione della retroguardia a quattro annunciata dal tecnico di Giulianova.

Jhon Chancellor esulta per il gol contro il Napoli Credit Foto Getty Images

Grandi manovre Cagliari tra Nainggolan, Juan Jesus e Czyborra

Primi movimenti di mercato in casa Cagliari. Per quanto riguarda l'annosa questione Radja Nainggolan, sulle sorti del belga si deciderà dopo la finale di Europa League Inter-Siviglia. L'obiettivo e di trattenerlo in Sardegna per un'altra stagione. Intanto, è qui fatta per i rinforzi difensivi Jun Jesus (centrale dalla Roma) e Lennart Czyborra, terzino sinistro dell'Atalanta. Da definire, per entrambi, le formule per l'approdo in rossoblù. In uscita, il centrocampista moldavo Artur Ionita in direzione Benevento. Lo riferisce l'Ansa.

La nostra opinione: in attesa di risolvere in attesa di risolvere i nuovi problemi intercorsi da Coronavirus , sta nascendo un gran Cagliari, con la supervisione di mister Eugenio DI Francesco. D'altra parte, per puntare all'Europa, occorre gente di qualità.

Juan Jesus sous les couleurs romaines en 2020 Credit Foto Getty Images

Il Lecce scarica a sorpresa Liverani: c'è Corini

In totale controtendenza rispetto alle volontà iniziali, il Lecce comunica di aver sollevato dall'incarico il tecnico Fabio Liverani: "L’U.S. Lecce S.P.A. comunica di aver sollevato in data odierna dall’incarico di tecnico della prima squadra il Sig. Fabio Liverani. Con riferimento ai rapporti di lavoro intercorrenti con il tecnico su menzionato l’US Lecce riserva ogni opportuna valutazione in ordine ad eventuali profili di responsabilità", si legge dalla nota della società salentina.

La nostra opinione: evidentemente le vedute non erano più complementari. Liverani, oltretutto, ha parecchio mercato. Per la panchina salentina, Pantaleo Corvino avrebbe individuato Eugenio Corini.

Fabio Liverani - Lecce-Parma - Serie A 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Perugia, risoluzione consensuale con Massimo Oddo all'ennesimo flop

Dopo la dolorosissima retrocessione dalla B alla C attraverso i playout contro il Pescara e per giunta ai calci di rigore, il Perugià dà ufficialmente il benservito - per la seconda volta in stagione - al tecnico Massimo Oddo.

La nostra opinione: ennesima esperienza negativa per l'ex campione del mondo, che dopo la promozione in Serie A proprio col Pescara nel 2016, non ne ha più ingranata una tra Udinese, Crotone e, appunto, Perugia. Gli umbri, per la pronta risalita in cadetteria, starebbero pensando a Fabio Caserta, anch'egli appena retrocesso con la Juve Stabia.

