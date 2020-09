Koulibaly, irrompe il PSG: offerti 59 milioni

Non c'è solo Milan Skriniar nei pensieri del Paris Saint-Germain, alla ricerca di un profilo difensivo che rimpiazzi Thiago Silva. Secondo 'Tuttosport' i parigini hanno presentato un'offerta al Napoli per Kalidou Koulibaly, sempre più distante dal Manchester City: prestito oneroso con obbligo di riscatto, a 52 milioni di euro più 7 di bonus. Totale: 59 milioni. De Laurentiis, però, continua a sparare altissimo per il senegalese.

La nostra opinione. Koulibaly è sul mercato, come ammesso in tempi non sospetti dal patron. Eppure, a poco più di due settimane dal termine del mercato, è ancora al Napoli. Col City sempre più distante, anche a causa dei famosi screzi per il mancato accordo di due estati fa per Jorginho, proprio il PSG sembra essere la grande favorita per assicurarsi il centralone azzurro.

Kalidou Koulibaly Credit Foto Getty Images

Candreva verso la Sampdoria: dipende da lui

Secondo Alfredo Pedullà, l'Inter e la Sampdoria hanno trovato un accordo per il trasferimento a Genova di Antonio Candreva. Ora tocca all'ex esterno della Lazio, che ha in mano un'offerta da 1,6 milioni a stagione più bonus, dare l'ok. Su Candreva era segnalato anche il Genoa, che però per lo stesso ruolo ha chiuso con il Chelsea per il prestito di Davide Zappacosta.

La nostra opinione. Chiuso dal neo arrivo Hakimi, subito in palla nei suoi primi movimenti nerazzurri, Candreva è quasi obbligato a cambiare aria. E la Genova blucerchiata, che ha rilanciato tanti ottimi giocatori, rappresenterebbe per lui un'ottima soluzione.

C'è Junior Firpo per l'Atalanta

Secondo 'Tuttomercatoweb', l'Atalanta sta provando a portare a Bergamo Junior Firpo, esterno sinistro del Barcellona. Giocatore che Gian Piero Gasperini in persona avrebbe chiesto alla propria dirigenza per far concorrenza a Gosens. L'operazione, in ogni caso, non è semplice.

La nostra opinione. Dopo una prima stagione deludente al Barcellona, Firpo è uno degli elementi azulgrana con il futuro in bilico, ma per vederlo a Bergamo dovrebbero incastrarsi diversi tasselli: l'ex Betis dovrebbe accettare di scendere di un gradino e il Barça trovare un sostituto. Trattativa non semplice, come detto, ma fattibile.

Junior Firpo vom FC Barcelona am Ball gegen Darko Brasanac von Osasuna Pamplona Credit Foto Getty Images

Okaka verso il Fenerbahçe

Secondo 'Tuttosport', Stefano Okaka è a un passo dal Fenerbahçe: i turchi hanno offerto 5 milioni di euro all'Udinese, che ne vuole 7. Distanza minima tra i due club e operazione che nei prossimi giorni dovrebbe concludersi positivamente.

La nostra opinione. L'Udinese perderebbe un centravanti prezioso, capace di giocare per la squadra e lasciare il segno in più di un'occasione, ma rimpiazzabile. Certo, servirebbe probabilmente un nuovo innesto per affiancare Lasagna in attacco.

Stefano Okaka esulta per il gol segnato al Dall'Ara contro il Bologna, Bologna-Udinese, Getty Images Credit Foto Getty Images

Liverpool, le mani anche su Diogo Jota

Non solo Thiago Alcantara, acquistato dal Bayern: il Liverpool sta per mettere le mani anche su Diogo Jota, uno degli innumerevoli portoghesi del Wolverhampton. Secondo 'Sky Sports UK' l'affare dovrebbe chiudersi sulla base di 35 milioni di sterline, ovvero poco più di 38 milioni di euro.

La nostra opinione. Si parla tanto di Raul Jimenez, ed è giusto così. Ma nei Wolves si è messo in mostra anche Diogo Jota, perfetto partner d'attacco del messicano e autore di 9 e 7 reti nelle sue due prime stagioni in Premier League. Al Liverpool è destinato a partire dietro Salah, Firmino e Mané, ma è comunque un giusto premio.

