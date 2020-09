L'Inter torna in corsa per Dzeko

L'effetto domino degli attaccanti non è ancora partito: Edin Dzeko è ancora alla Roma, Arek Milik non si è mosso da Napoli. E così, mentre la Juventus non riesce a chiudere per il bosniaco, l'Inter tenta di tornare in corsa. Secondo 'calciomercato.com', infatti, Piero Ausilio e Beppe Marotta hanno sondato il terreno con Silvano Martina, intermediario per l'Italia del giocatore, provando a capire se vi siano margini per un inserimento.

La nostra opinione. All'Inter servirebbe un giocatore diverso da Dzeko. Un elemento che possa ricoprire il ruolo di alternativa a Lukaku con maggiore flessibilità rispetto a quanto farebbe il bosniaco, titolare indiscusso nelle sue stagioni romane. Ha più senso vedere Dzeko alla Juve, alla ricerca di una prima punta che prenda il posto del partente Higuain.

Dzeko - Torino-Roma - Serie A 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Atalanta: Castagne al Leicester, al suo posto arriva Karsdorp

L'Atalanta ha chiuso con il Leicester la trattativa per la cessione di Timothy Castagne, che lascia Bergamo per approdare in Premier League. Operazione da 25 milioni di euro. Per sostituirlo, la Dea prenderà dalla Roma Rick Karsdorp, in prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo al raggiungimento di un determinato numero di presenze.

La nostra opinione. Non sarà semplice prendere il posto di Castagne, giocatore che, silenziosamente, si è conquistato una bella reputazione a Bergamo. Un tuttofare capace di giocare a destra come a sinistra, sempre con un ottimo rendimento. Karsdorp ha nel curriculum una serie di infortuni che non fa ben sperare. Toccherà a lui smentire gli scettici.

Timothy Castagne Credit Foto Getty Images

Milan, idea Mirante come vice Donnarumma

Secondo 'Tuttomercatoweb', il Milan ha sondato il terreno con la Roma per Antonio Mirante, con l'idea di affidargli il ruolo di vice Donnarumma divenuto vacante con le partenza di Begovic e quella di Reina. I giallorossi non vogliono lasciar andare l'ex bolognese, il cui contratto va però in scadenza tra un anno.

La nostra opinione. Portiere affidabile, Mirante. Quando è stato chiamato in causa al posto di Pau Lopez, difficilmente ha tradito le aspettative. Ed è dunque comprensibile che la Roma non abbia intenzione di privarsene, con buona pace del Milan.

Antonio Mirante - AS Rom Credit Foto Getty Images

Il PSG preme per Bellerin

Secondo il 'Guardian', il Paris Saint-Germain sta trattando con l'Arsenal per il possibile arrivo a Parigi di Hector Bellerin. I francesi avevano pensato anche all'atalantino Castagne, che però andrà al Leicester, e ora hanno virato totalmente le proprie attenzioni sullo spagnolo.

La nostra opinione. Kehrer ha sopperito in modo egregio alla partenza di Dani Alves, ma il PSG necessita di un vero interprete del ruolo. E tra i migliori d'Europa c'è Bellerin, che, dopo un grave infortunio che nel 2019 lo ha tenuto lontano dai campi per mesi e mesi, è tornato ad alti livelli.

Hector Bellerin in action for Arsenal in the Community Shield Credit Foto Getty Images

Ranocchia proposto al Bologna

Andrea Ranocchia può andare al Bologna. Secondo il 'Corriere dello Sport', l'Inter è disposta a lasciarlo partire gratis e il suo agente Tullio Tinti lo ha proposto ai felsinei. La dirigenza rossoblù sta in realtà cercando un profilo più giovane e sogna di riprendere Lyanco dal Torino, ma valuterà anche il profilo del centrale nerazzurro.

La nostra opinione. Ranocchia farebbe più che comodo a un club di medio livello. E meriterebbe di tornare a giocare, dopo anni in panchina all'Inter. Specialmente ora che, a 32 anni, avrebbe la giusta esperienza da regalare a un intero reparto.

