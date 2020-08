Bayern Monaco

C’è un posto migliore che nella casa dei campioni d’Europa? Il Bayern Monaco è venuto fuori come il club più forte da questa enorme crisi causata da Covid; e al di là di questo ha già una squadra piuttosto buona (probabilmente l’avrete notato alle finali di Champions League). E’ una squadra che domina sul suolo nazionale e che ha sicuramente le risorse economiche necessarie per poter ambire a Messi. Detto questo, il Bayern Monaco non comprerà Leo Messi. E’ un club che per filosofia non spenderà mai così tanti soldi per un 33enne che è entrato comunque nella parabola discendente della sua carriera. E’ un giocatore che guadagna più di 20 milioni all’anno ed è una cosa incompatibile con il Bayern Monaco. (Florian Bogner, Eurosport.de)

Probabilità: Magari quando si ghiaccerà l’inferno.

Lionel Messi nella partita persa per 8-2 contro il Bayern Monaco in Champions League Credit Foto Getty Images

Inter

I nerazzurri in queste settimane hanno dovuto gestire una questione più importante: Antonio Conte. Fuori dal campo l’estate dell’Inter è stata un disastro: prima il tecnico ha attaccato al dirigenza a fine campionato; poi ha ritrattato; poi dopo la finale persa di Europa League è riesploso. Martedì, dopo 4 ore di riunione fiume tra tutte le parti in causa, la decisione: andare avanti insieme. Perché scrivo di Conte se si parla di Messi. Perché l’Inter non ha avuto nemmeno tempo di pensare a Messi. Adesso il punto, comunque, è soltanto uno: Messi va via davvero gratis oppure no? Perché se va via gratis, di certo, il Gruppo Suning ha la potenza economica per provare a farla almeno un’offerta. E la farà, viste anche le speculazioni intorno al business del padre di Messi aperto a Milano. Poi penso che competere con un’opzione affascinante come tornare da Guardiola a Manchester non sarà semplice... (Simone Eterno, Eurosport.it)

Probabilità: è un sogno. A volte i sogni diventano realtà.

Leo Messi e Antonio Conte dopo Barcellona-Inter Credit Foto Getty Images

Juventus

E’ perfetto per quelli che fanno i meme su Internet. Cristiano e Messi insieme. Il 7 e la 10. Certo...

Poi c’è la realtà: la Juventus deve gestire una situazione economica complicata derivante anche dalla carenza di introiti tra post-covid e uscita agli ottavi dalla Champions; ha in rosa tanti giocatori ‘vecchi’ con stipendi molto alti e che nessuno vuole; sta pagando due allenatori... Insomma, mi pare che la Juve in questo momento non sono non abbia la forza di provarci per Messi, ma neanche la forza di pensarci a Messi! E poi, siamo onesti: nessuno li vuole vedere insieme quei due. E’ come mischiare l’acqua e l’olio: ci servono entrambi, ma se li metti insieme fai un disastro. (Simone Eterno)

Probabilità: in un’altra vita.

PSG

Certo, ha 33 anni. Ma al PSG piacciono le stelle, piacciono le cose che luccicano. Sicuramente sarà accostato al PSG anche perché immaginate un trio Messi-Mbappé-Neymar... Wow, potrebbe essere veramente una cosa incredibile. C’è solo un ostacolo: una cosa chiamata Fair Play Finanziario. Al momento il PSG non ha problemi da questo punto di vista ma Messi guadagna più di 50 milioni l’anno: più di Mbappé e Neymar messi insieme. La mossa insomma rischierebbe di portare grande scompiglio, di creare problemi a livello di conti e di conseguenza di FFP. Se vuoi Messi devi vendere qualcuno. Vendere Mbappé, 21 anni, per Messi che ne ha 33? Non credo sia una buona idea. (Maxime Dupuis, Eurosport.fr)

Probabilità: mai dire mai col PSG, ma è piuttosto improbabile.

Draxler (PSG) e Messi (Barcellona) | Champions League Credit Foto EFE

Manchester City

Sembra l’opzione più logica, no? Al Manchester City ci sono un sacco di persone in ruoli chiave che provengono dal Barcellona; e uno di questi è il tecnico Pep Guardiola. Messi ha più volte dichiarato di voler di nuovo giocare per Guardiola un giorno e certamente Guardiola sarebbe felice di averlo. Un’altra cosa intrigante è questa voce di mercato: 3 anni di offerta in Premier League e poi la promessa di continuare in MLS a New York. Finanziariamente parlando, il City non avrebbe problemi a sostenere tutto questo. Insomma: sì, ha senso. (Pete Sharland, Eurosport.co.uk)

Probabilità: la più probabile tra tutte le opzioni in questo momento

Pep Guardiola dà un occhio a Leo Messi nella sfida di Champions League tra il suo City e il Barcellona Credit Foto Getty Images

Manchester United

Anche il Manchester United è stato accostato a Messi, ma pare un’opzione di difficile praticabilità. La domanda pare comunque essere un’altra: perché Messi dovrebbe essere interessato al Manchester United? Sono una squadra interessante, ma ancora in via di sviluppo e in questo momento è difficile porli come una reale contendente alla Premier League o alla Champions League. Anche con Messi la squadra avrebbe comunque bisogno di tempo per crescere e a 33 anni non è che ci sia tutto il tempo del mondo. (Pete Sharalnd)

Probabilità: E’ il sogno di Ed Woodward, ma è appunto solo un sogno

Qualcuno a Manchester ha provato già a fare una sciarpa con Solskjaer e Messi insieme allo United Credit Foto Getty Images

Chelsea

Non l’avremmo nemmeno considerato un club tra i possibili finché non è uscita la notizia direttamente da Rio Ferdinand, che parlando con Lampard raccontava di un interessamento anche da parte del Chelsea. I Blues stanno comprando tantissimo in questa sessione ma sono tutti colpi per il futuro piuttosto che per vincere dell’immediato. Chiaramente Messi cambierebbe tutti i piani. Dal punto di vista finanziario il Chelsea è un club che si può permettere Messi e Londra è una città attraente. Nonostante questo, ci pare difficile che possa succedere. (Pete Sharland)

Probabilità: Non è il momento.

Liverpool

Nessuno ha mai nominato il Liverpool su Messi, ma una menzione potrebbe avere senso. Nonostante l’uscita prematura dalla Champions League i Reds restano pur sempre una delle 2-3 migliori squadre d’Europa. Liverpool rappresenterebbe per Messi una squadra con ambizioni concrete e pronta per rivincere la Champions. Economicamente è un grosso esborso economico, ma il Liverpool è un club solido finanziariamente e che potrebbe permettersi Messi. Certo, a patto che si liberi davvero gratuitamente. (Pete Sharland)

Probabilità: difficile che possa accadere.

