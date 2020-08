Secondo ESPN, Guardiola ha già chiamato la Pulga per illustrargli il progetto del City, che comprende la chiusura della carriera in MLS con il NYFC. L'argentino diventerebbe un ambasciatore del City Football Group, del quale fanno parte i due club.

È l'argomento del giorno. E non potrebbe essere diversamente, dopo la bomba scoppiata ieri sera. Da ore non si parla d'altro: dove giocherà Leo Messi nella prossima stagione? Un toto-Pulga che si snoda dalla Spagna alla Francia, dall'Inghilterra all'Italia, passando per il Sudamerica. Con tanti indizi che portano verso la stessa destinazione: il Manchester City. Perché i soldi non mancano, perché c'è un certo Pep Guardiola come garanzia, ma pure per la possibilità di proporre al fuoriclasse argentino un progetto lungo e articolato.

A spiegarlo nel dettaglio è ESPN, secondo cui il City è intenzionato a proporre a Messi un contratto di tre anni. Non solo: al termine dell'esperienza in Premier League, quindi nel 2023, a 36 primavere, per l'argentino si aprirebbero le porte della MLS e in particolare del New York City FC. Ovvero il club che negli anni scorsi ha accolto fuoriclasse - sulla via del tramonto - come David Villa e Andrea Pirlo e che, assieme ad altre realtà in Europa e nel mondo, fa parte del City Football Group, la holding che gestisce il Manchester City.

Messi diventerebbe così una sorta di ambasciatore del City Football Group. Prima a Manchester e poi a New York, dove terminerebbe la propria carriera. Con un contratto a lungo termine, un futuro già delineato per le prossime stagioni e una chiusura dorata negli Stati Uniti. Proprio come hanno fatto tanti suoi colleghi prima di lui: da Henry a Lampard, passando per Gerrard e lo stesso Pirlo, senza dimenticare Beckham e Ibrahimovic.

In attesa di capire gli sviluppi dell'intricatissimo caso Messi, insomma, il Manchester City emerge come la più realistica delle opzioni a disposizione per Messi. Un contatto in questo senso c'è già stato, anche relativo all'argomento MLS, tanto che la stessa ESPN ha confermato che "Pep Guardiola ha già parlato con lui la scorsa settimana per spiegargli il progetto in cui sarebbe coinvolto all'Etihad Stadium". Mentre il Barcellona si dichiara pronto a "lottare per trovare una soluzione", come dichiarato dal direttore tecnico Ramon Planes, a Manchester iniziano concretamente a sognare. E pure a New York.

Play Icon WATCH Quando Messi fu a un passo dal diventare un giocatore del Como 00:00:50

