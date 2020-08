Incontro a Milanello tra allenatore e dirigenza: il centrocampista del Chelsea a un passo, con lo svedese si va avanti a oltranza, sondato ancora Jovic come alternativa

Tre fronti chiari e precisi. Questa mattina a Milanello, oltre ai giocatori rossoneri per fare test e tamponi, si sono presentati anche Paolo Maldini e Frederic Massara. Il dt e il ds rossoneri hanno avuto poi un colloquio di circa venti minuti con Stefano Pioli, con il quale hanno fatto il punto sul mercato. Per quanto riguarda Ibrahimovic, l'accordo per il rinnovo non è stato ancora trovato, ma c'è ottimismo la situazione possa sbloccarsi nelle prossime ore. La differenza è sempre importante, visto che Zlatan chiede 7,5 milioni a stagione, mentre l'offerta dei dirigenti del Milan rimane vicina ai 6, inclusi bonus.

Ibrahimovic - Milan-Cagliari - Serie A 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Bakayoko a un passo, formula trovata

In attesa di capire quando arriverà il tanto atteso rinnovo dello svedese, in casa rossonera sono anche ore molto calde per quel che riguarda Tiemoué Bakayoko. Il francese è infatti sempre più vicino al ritorno in rossonero dopo che nelle ultime ore ci sono stati importanti passi avanti nella trattativa con il Chelsea. L'accordo tra il Milan e il giocatore è già stato trovato da tempo, mentre quello con il club inglese sembra essere ad un passo: i Blues hanno infatti aperto alla formula proposta dai rossoneri, cioè un prestito oneroso con diritto di riscatto. L'affare pare destinato ad andare in porto e la fumata bianca potrebbe arrivare già nei prossimi giorni. Mancano ancora da definire l'ammontare della parte onerosa del prestito e la cifra del riscatto, che dovrebbero comunque aggirarsi intorno ai 30 milioni di euro totali.

Jovic Credit Foto Getty Images

Alternativa Jovic, che é in uscita dal Real

Per quanto riguarda i nomi delle alternative a Ibrahimovic, i due nomi principali sono sempre quelli di Luka Jovic e di Angel Correa. Soprattutto il centravanti serbo, che è sul mercato dopo una stagione molto deludente. Non sarà facile convincere il Real Madrid a svenderlo visto che solo un anno fa lo ha pagato 60 milioni di euro. Il Milan vorrebbe impostare quindi l'affare sulla base di un prestito con diritto di riscatto, esattamente come per Bakayoko.

