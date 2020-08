Dopo i contatti avviati con il Brescia per aggiudicarsi Sandro Tonali, voci confermate anche dallo stesso presidente delle rondinelle Cellino, il Milan sembra pronto a stringere ulteriormente: c'è il via libera del fondo Elliot per un ulteriore aumento dell’offerta per aggiudicarsi il talento classe 2000.

Non solo un confronto, il Milan è pronto a passare dalle parole ai fatti. Serve puntellare il centrocampo di Stefano Pioli, aggiungere elementi capaci di garantire quantità e qualità e, in tal senso, Sandro Tonali è un obiettivo quanto mai concreto. Dopo i contatti avviati negli scorsi giorni da Massara e Maldini con il presidente del Brescia Cellino, le parti sembrano intenzionate ad avvicinarsi ulteriormente ad un accordo. Il numero uno delle rondinelle ha più volte dichiarato come Maldini gli abbia fatto fin da subito un’ottima impressione, e a questo si aggiunge il via libera da parte di Elliot – il fondo proprietario del Milan – ad un aumento dell'offerta necessaria per portare Tonali a vestire la maglia rossonera nella prossima stagione.

Sarà derby con l'Inter

Un vero e proprio derby di mercato quello che si delinea all'orizzonte per Sandro Tonali: l’Inter, che fino a qualche giorno fa sembrava in netto vantaggio, adesso dovrà vedersela proprio con i cugini del Milan, decisi una volta per tutte a fare sul serio. La richiesta del Brescia è quella di un prestito oneroso di 10 milioni con obbligo di riscatto poi fissato a 25, con il nodo da sciogliere che, al momento, riguarda proprio la formula del successivo riscatto con le due milanesi che spingono per la formula del diritto.

Rossoneri che, poi, saranno chiamati a pareggiare l'offerta dei cugini per quanto riguarda l'ingaggio del giocatore: l'Inter, infatti, sembra aver già raggiunto l'accordo con il procuratore del giocatore sulla base di un quinquennale da 2,5 milioni a stagione. La volontà di Elliot, però, è chiara: aprire i rubinetti per permettere al Milan di mettere a segno il colpo Tonali, aggiudicandosi così uno dei migliori talenti italiani attualmente in circolazione.

