Secondo le informazioni degli argentini di TyC Sports (principale media argentino) Leo Messi ha comunicato al Barcellona il suo addio al club con un fax ufficiale. Messi avrebbe esercitato la clausola che gli permette di rescindere a ogni finale di stagione.

Lionel Messi non sarà più un giocatore del Barcellona. La bomba arriva dall’Argentina e rimbalza in tutto il mondo. A lanciarla i colleghi di TyC Sports, uno dei media principali e solitamente affidabile. Secondo la stampa argentina Messi avrebbe comunicato via Fax la decisione ufficiale di avvalersi di una clausola sul contratto che gli permette di rescindere unilateralmente al termine di ogni stagione.

Restano da capire i dettagli di questa notizia, ma sempre TyC Sports, che cita una sua fonte esclusiva, sottolinea come Messi sia arrivato a questa decisione dopo aver incontrato anche il nuovo allenatore Koeman. Dal fronte catalano rimbalzano però conferme, con il Barcellona che avrebbe confermato di aver ricevuto la comunicazione legale da parte dello staff di Messi. La clausola era valida fino al 10 giugno, ma il giocatore e il suo entourage evidentemente ritengono allungata tale possibilità visto le condizioni legate al COVID-19 che non hanno permesso un regolare sviluppo normale della stagione del calciomercato.

A 33 anni dunque e dopo unna vita passata nel Barcellona riscrivendo la storia del calcio, Messi pare essere pronto per iniziare una nuova avventura. Sulla nuova squadra però nulla di certo: TyC Sports cita varie possibili destinazioni, con gli interessamenti del Manchester City, dell’Inter e anche di club in MLS.

Messi lascerebbe il Barcellona dopo l’incredibile numero di 634 gol in 731 partite e portandosi via un totale di 34 titoli ufficiali insieme ai Blaugrana. Sempre dal fronte catalano infatti arrivano notizie di una Pulce che non sarà presente per i test medici e per il primo raduno ufficiale del Barcellona!

