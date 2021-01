La smentita è secca e categorica e arriva direttamente dal Real Madrid con un comunicato ufficiale: "In relazione alle informazioni pubblicate dal Corriere dello Sport sulle presunte tensioni tra il nostro club e l'Inter, il Real Madrid C. F. vuole affermare che dette informazioni sono nettamente false. Il Real Madrid non ha proceduto in nessun momento a una presunta richiesta di garanzie da parte dell'Inter, come dichiarato nella pubblicazione. I termini del passaggio del calciatore all'Inter sono inquadrati nei consueti e normali rapporti contrattuali tra società calcistiche. E ancora, come in questo caso, con l'Inter, con cui il Real Madrid ha sempre intrattenuto e intrattiene ottimi rapporti come club storico e amichevole".