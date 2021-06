Abbiamo portato a termine gli impegni presi, con un allenatore che consentisse alla società di poter sviluppare e raggiungere gli obiettivi, in linea con le potenzialità e le ambizioni della società". Al di là dello scarno comunicato (di una riga) rilasciato dall'ufficio stampa della Lazio in relazione all'annuncio ufficiale di Maurizio Sarri come nuovo allenatore , ci ha pensato il presidente biancoceleste Claudiio Lotito, aggiungere commenti e opinioni all'importante operazione di mercato appena conclusa. Ad Adnkronos, il numero uno delle Aquile, ha dichiarato: "".

Quindi, sui canali ufficiali laziali, Lotito ha aggiunto: "La Lazio ha scelto un tecnico il cui standing è in linea con l'esigenza di consolidare ed accrescere, in Italia ed in Europa, la posizione di protagonista che la Società, i suoi tifosi e la squadra meritano di avere".

Calciomercato 2020-2021 Maurizio Sarri alla Lazio: ora è ufficiale 6 ORE FA

Immobile vaccinato: "Orgoglioso di poter fare da esempio"

Calciomercato 2020-2021 Sarri-Lazio, ci siamo! Manca solo l'annuncio ufficiale IERI A 12:20