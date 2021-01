Il calciomercato non si ferma mai, nemmeno durante i campionati: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Classifiche e risultati

Ligue 1 Milik si presenta all'OM: "A Napoli mi sono sempre allenato" 18 ORE FA

Crisi Napoli: De Laurentiis pensa anche a Mazzarri

Una sconfitta come quella di domenica a Verona è di quelle che lasciano il segno e in casa Napoli sono ore caldissime per il futuro di Gennaro Gattuso. Come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport la trattativa per il prolungamento di altri due anni del contratto del tecnico vive una fase di stallo. De Laurentiis, preoccupato dal rendimento altalenante della squadra, avrebbe già contattato Rafa Benitez (dal quale attende una risposta nei prossimi giorni) e starebbe pensando anche al clamoroso ritorno di Walter Mazzarri, protagonista della prima, storica qualificazione agli ottavi di Champions League nel 2016-17. Il ritorno del tecnico di San Vincenzo è fortemente caldeggiato dalla piazza.

La nostra opinione. Gattuso non ha gestito nel migliore dei modi sia la sfida di Verona, sia il post partita con dichiarazioni che tendevano a scaricare la responsabilità soprattutto sui giocatori. Il calendario gli dà una mano: le prossime due sfide (Spezia in Coppa Italia e Parma in campionato) non sono certo proibitive. Serve una scossa per rimanere in sella almeno fino a giugno.

Juventus: Buffon rinnova fino al 2022?

Gigi Buffon sarà titolare nella sfida dei quarti di finale di Coppa Italia contro la SPAL, ma va decisamente oltre. Il portiere della Juventus, che giovedì compie 43 anni, potrebbe infatti prolungare il contratto che lo lega ai bianconeri fino al 30 giugno 2022. Nel mirino c'è il record di Marco Ballotta, il portiere più longevo nella storia della Serie A: ha giocato titolare a 44 anni, 1 mese e 8 giorni.

La nostra opinione. Al di là di quanto recita la carta d'identità, tutte le volte in cui Buffon è stato chiamato in causa quest'anno ha dato prova di affidabilità. Giocatore dal peso indiscutibile all'interno dello spogliatoio, rappresenta la storia della Juve e non può più essere considerato una figura ingombrante per Szczesny. Se il fisico e le motivazioni reggono, il rinnovo sarà naturale.

Fiorentina: quale futuro per Vlahovic?

Dopo un avvio di stagione non semplicissimo, Dusan Vlahovic sta diventando un punto fermo della Fiorentina di Prandelli. Come scrive Tuttosport, il 20enne attaccante serbo, che ha messo a segno 6 gol nelle ultime 8 partite, potrebbe presto sedersi intorno a un tavolo per discutere il prolungamento del contratto che lo lega ai viola fino al 30 giugno 2023.

La nostra opinione. Mancano due anni e mezzo alla scadenza, non c'è assolutamente fretta anche perché parliamo di un giocatore ancora molto giovane. Ma la Fiorentina deve fare molta attenzione: su Vlahovic hanno infatti messo gli occhi diversi top club d'Europa come Tottenham e Borussia Dortmund. E anche in Italia gli estimatori non mancano (vedi la Roma).

Gattuso: "Momento no del Napoli? In crisi alle prime difficoltà"

Calciomercato 2020-2021 Napoli, Gattuso al capolinea: pronto Rafa Benitez 25/01/2021 A 07:18