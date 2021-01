Parole alla Mario Mandzukic per Arkadiusz Milik , presentato ufficialmente in giornata dall'Olympique Marsiglia. Per il centravanti polacco, appena ceduto da Aurelio De Laurentiis dopo un'interminabile telenovela di mercato cominciata già la scorsa estate, già una mezzora abbondante con la nuova maglia nel derby col Monaco, perso 3-1 allo stadio "Louis II".

Arkadiusz Milik with the Marseille shirt (OM)

Milik ha quindi proseguito: "E' sempre difficile quando non si gioca, specie per un attaccante. Ma sono pronto a ricominciare sin da subito ad altissimi livelli: a Napoli non avrò fatto nemmeno 1', ma mi sono allenato al massimo delle mie possibilità. Voglio mettermi a totale disposizione del tecnico André Villas-Boas perché mi ha fortemente voluto e devo quindi ripagare la sua fiducia. Il vero punto di forza del Marsiglia sono i tifosi, che rappresentano davvero il dodicesimo uomo. Speriamo tornino quanto prima. L'OM è un club dal grandissimo prestigio, che fino all'anno scorso ha giocato in Champions: l'obiettivo è vincere e tornare subito nella massima competizione europea".