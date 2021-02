I record parlano per lui: il più giovane giocatore della storia del club - appena 14 anni - a firmare un contratto da professionista, MVP, giocatore rivelazione e miglior difensore di Dallas nella scorsa stagione. Tutto questo, e molto altro, è Bryan Reynolds, il terzino texano made in USA capace di stregare l'America è sbarcato in Italia. La prima ad accorgersi di lui era stata la Roma, complice la presenza di una presidenza americana attenta ai talenti d'oltreoceano, poi ci ha provato la Juventus, con la prima offerta ufficiale di 9,2 milioni di dollari per il difensore classe 2001. Alla fine, il giocatore ha firmato proprio con i giallorossi con un'operazione di prestito con obbligo di riscatto.