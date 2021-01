"Sono molto contento di essere qui. Mi stavo preparando da tempo per questa opportunità. C'è una bella atmosfera a Milanello. Il Milan sta facendo un ottimo lavoro, è primo. Io voglio essere subito pronto per dare una mano alla squadra. La mia posizione in campo? A Pioli ho risposto che gioco dove c'è bisogno". Mario Mandzukic si presenta così in conferenza stampa: il 34enne attaccante croato ex Juventus, acquistato dai rossoneri nel mercato di riparazione, esprime tutta la sua soddisfazione per essere tornato in Italia: "Arrivo in una squadra giovane dove ci sono giovani combattivi. Ognuno fa il suo lavoro. Io sono un professionista che dà sempre tutto, se i giovani mi seguiranno sarò felice. Se non mi fossi sentito pronto non avrei accettato di venire in un grande club come il Milan".