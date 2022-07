Arturo Vidal è un nuovo giocatore del Flamengo. Il club brasiliano lo ha annunciato nella mattinata di giovedì attraverso un breve video pubblicato sul proprio account Twitter: Dopo l'addio con l'Inter di pochi giorni fa , ecco l'ufficialità:. Il club brasiliano lo ha annunciato nella mattinata di giovedì attraverso un breve video pubblicato sul proprio account Twitter:

Presentazione in grande stile al Maracanà davanti ad 80mila spettatori, in occasione di una partita di Coppa del Brasile contro l’Atletico Mineiro. L'ex Juve e Inter, tra le altre, si è legato al Flamengo sottoscrivendo un contratto di 18 mesi con scadenza dicembre 2023 e porterà sulle spalle il numero 32. Per l'intero periodo guadagnerà 3,6 milioni di euro. L'interruzione anticipata del rapporto col centrocampista costerà all'Inter 5,24 milioni di euro.

