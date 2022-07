Vidal e l'Inter definitivamente ai saluti. Il centrocampista cileno rescinde il contratto con la società nerazzurra, come dichiarato in una nota sul sito del club. Trovato l'accordo durante l'incontro in sede tra il procuratore Felicevich e la dirigenza: il giocatore era sotto contratto per un'ulteriore stagione, ma nelle casse della Beneamata pesava eccessivamente il suo ingaggio elevato, soprattutto per uno come lui finito ai margini della rosa. Ad Arturo spetta una buonuscita di 3,5 milioni di euro, prima di accasarsi con una nuova squadra, quasi sicuramente in Sudamerica.

Il comunicato

FC Internazionale Milano comunica di aver trovato l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto del centrocampista cileno Arturo Vidal. Il club desidera ringraziare Arturo per i suoi due anni in nerazzurro culminati con la conquista di tre trofei.

Futuro: è vicino al Flamengo

Flamengo. La Arrivato a settembre 2020 dal Barcellona, l'avventura di Arturo Vidal con i nerazzurri è durata due stagioni tra alti e bassi, collezionando 70 presenze nel complesso condite da quattro gol, uno scudetto vinto nell'era Conte più Coppa Italia e Supercoppa conquistate nell'annata successiva sotto la guida di Simone Inzaghi. Da diversi mesi il 35enne cileno era dato in uscita e pendevano diversi indizi sulla volontà del giocatore di cambiare aria, che con ogni probabilità volerà in Brasile, destinazione. La firma con la squadra rossonera pare vicina , lì potrebbe incontrare un altro ex dell'Inter, Gabriel Barbosa.

E Sanchez?

Con l'ufficialità dell'addio di Vidal, una buona fetta del lavoro di Marotta è stato concluso dal punto di vista degli esuberi, ma non finisce qui. Fernando Felichevich infatti ha tra i suoi "clienti" anche un altro giocatore cileno attualmente fuori dai piani del club nerazzurro, ossia Alexis Sanchez. L'attaccante finora ha rigettato qualsiasi offerta proposta in uscita, ma l'Inter vuole assolutamente cederlo. È facilmente ipotizzabile dunque un nuovo incontro con l'agente.

