La Federcalcio ha pubblicato, in base all’articolo 8 sulla trasparenza, i compensi dei Procuratori Sportivi per l’anno 2021 nel massimo campionato italiano, con il dettaglio società per società. Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 le società della massima serie hanno versato nelle tasche dei procuratori (per operazioni quali acquisti o cessioni del giocatore, ma anche per rinnovi di contratto), con una media di circa 8,7 milioni di euro per ciascuna squadra.