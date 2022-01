Meno di un anno e mezzo alla fine del contratto di Dusan Vlahovic con la Fiorentina. La clessidra è stata ufficialmente capovolta, la sabbia ha iniziato a scivolare verso il basso. E gli scenari sul futuro del centravanti serbo si moltiplicano. Quello che conduce dritto in Premier League, nel Nord di Londra, è al momento il più caldo: l'Arsenal preme, vuole far di tutto per piazzare il colpaccio di mercato, si sta ingegnando per convincere club e calciatore, non ha la calamita della Champions League ma soldi sì, e parecchi.

I Gunners hanno pronti dai 70 agli 80 milioni di euro da versare nelle casse viola. Più che la Fiorentina, va convinto proprio Vlahovic: già a novembre il giocatore aveva rifiutato il trasferimento in Inghilterra, nonostante i due club avessero raggiunto un'intesa di massima per la riapertura del mercato. Ma Arteta e la plancia di comando biancorossa non hanno intenzione di mollare. Anche perché le possibilità che la Fiorentina accetti di privarsi già ora del proprio miglior elemento sono piuttosto alte, evitando così di arrivare, a un anno dalla scadenza del suo contratto, con il coltello dalla parte della lama e non del manico.

Torreira parziale contropartita?

E così, ecco spuntare un'opzione interessante: secondo il 'The Athletic', nell'operazione Vlahovic potrebbe entrare Lucas Torreira. Il metronomo uruguaiano è attualmente in prestito proprio dall'Arsenal alla Fiorentina, che non ha mai fatto mistero di desiderare il suo acquisto a titolo definitivo alla conclusione della stagione. Proprio l'ex doriano è visto dai Gunners come una possibile parziale contropartita per Vlahovic, nel tentativo di portare in discesa un'operazione che, come detto, ha comunque in Vlahovic il suo ostacolo più importante.

Intanto arriva Piatek

Nel frattempo la Fiorentina ha messo le mani su Krzysztof Piatek, in arrivo dall'Hertha Berlino in prestito con diritto di riscatto. Un'operazione che racchiude due possibili conseguenze: il polacco prenderebbe il posto di Vlahovic se quest'ultimo lasciasse Firenze entro fine mese, ricoprendo invece il ruolo di vice in caso di permanenza del serbo fino a fine stagione. Uno scenario, quest'ultimo, che porterebbe inevitabilmente all'addio del deludente Kokorin. In ogni caso, saranno settimane caldissime.

