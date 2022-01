Dal 3 gennaio è partita ufficialmente la sessione invernale del calciomercato . Ma quanto tempo avranno le squadre di Serie A e degli altri campionati? Il mercato di 'riparazione', tra budget e tempistiche, non sempre ci regala colpi da capogiro, ma chissà che in questa sessione non ci possa essere qualche movimento pesante tanto da cambiare le gerarchie di campionato. In attesa di conoscere le operazioni di direttori sportivi e presidenti, andiamo a scoprire - esattamente - quanto tempo hanno i club per rinforzare le proprie rose. In Serie A come all'estero.

Quando chiude in Italia?

Il mercato 2022 si chiuderà ufficialmente, almeno per quanto riguarda la Serie A, lunedì 31 gennaio, con il gong che suonerà alle ore 20. Come nelle ultime sessioni, anche in questo caso i contratti potranno essere depositati in maniera telematica in modo da non creare clamorosi colpi dell'ultimo che secondo non possono essere ufficializzati. Dal 31 in poi, invece, non sarà più possibile tesserare altri giocatori, a meno che questi non siano svincolati (in quel caso ci sarà tempo fino a marzo). In uscita, invece, ci si potrà muovere solo verso quei campionati cui le sessione di mercato saranno ancora aperte.

Deadline di calciomercato

Campionato Data/Ora Serie A lunedì 31 gennaio, 20:00 Premier League lunedì 31 gennaio, 24:00 Bundesliga lunedì 31 gennaio, 18:00 Liga lunedì 31 gennaio, 24:00 Ligue 1 lunedì 31 gennaio, 24:00 Eredivisie lunedì 31 gennaio, 18:00 Liga NOS lunedì 31 gennaio, 24:00 Süper Lig Dal 12 gennaio all'8 febbraio Argentina Dal 24 gennaio al 23 febbraio Brasile Dal 1° marzo al 23 maggio Russian Premier League Fino al 22 febbraio Cina Fino al 26 febbraio MLS Da maggio 2022

Quando chiude all'estero?

Anche negli altri top 5 campionati europei la deadline è fissata per il 31 gennaio, ma con orari diversi. La Germania è sempre la prima a chiudere, con il gong fissato alle 18. Poi l'Italia mentre in Spagna, Francia e Gran Bretagna si chiude a mezzanotte (e occhio alle proroghe speciali). Si abbassa la saracinesca il 31 anche in Portogallo e nei Paesi Bassi, mentre c'è tempo fino a febbraio per Turchia, Russia e Cina. Magari c'è ancora qualche giocatore da poter piazzare in quei campionati, per non parlare poi di Argentina, Brasile e America del Nord.

Allegri: "Il mercato di gennaio non risolve i problemi"

