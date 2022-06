Napoli già oltre Fabian Ruiz: il prescelto è Barak

E' Antonin Barak l'uomo scelto dal Napoli per sopperire all'addio di Fabian Ruiz, ormai ai ferri corti con la società partenopea. Il ceco dell'Hellas Verona piace molto a Spalletti, ma intavolare una trattativa con gli scaligeri non sarà semplice.

La nostra opinione. Due giocatori diversi, forse proprio per questo il Napoli è attirato dall'opportunità Barak. Il Napoli dovrebbe risistemarsi tatticamente, ma per un giocatore da anni incisivo in Serie A ed ormai pronto al grande salto potrebbe valerne la pena.

La Lazio pensa al futuro: preso Cancellieri

Matteo Cancellieri è un nuovo attaccante della Lazio. Il club biancoceleste ha da poco ufficializzato l'arrivo dell'esterno dall'Hellas Verona: un investimento importante per il prodotto del vivaio della Roma, pagato 7,5 milioni più bonus in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.

La nostra opinione. La riprova che con Sarri la musica sta cambiando: il tecnico punta su talenti giovani, giocatori da costruire e plasmare a sua immagine e somiglianza. Cancellieri è un ragazzo dal talento indiscutibile: crescerà in un ambiente importante, sotto l'ala protettiva di un grande allenatore.

Juventus, cambiano le fasce: Pellegrini in uscita

Luca Pellegrini è tra i giocatori che possono lasciare la Juventus in questa sessione di mercato. L'imminente acquisto di Cambiaso toglie spazio al laterale bianconero, valutato circa 10 milioni. L'interesse non manca: il Fulham neopromosso in Premier League ha già effettuato un sondaggio esplorativo.

La nostra opinione. Giocatore interessante ma molto sfortunato: troppi gli infortuni che ne hanno condizionato il percorso di crescita. Quella della Premier League sarebbe certamente una sfida stimolante.

Roma, trovata la chiave per Celik: Darboe va da Fonseca

Si è sbloccata la trattativa che porterà alla Roma Zeki Celik: il Lille ha accettato la proposta da 7 milioni di euro più il 15% sulla futura rivendita. Ulteriore elemento chiave della trattativa sarà la partenza di Darboe in prestito al club francese: il neo allenatore Fonseca ha lanciato il gambiano a Roma e ne apprezza molto le qualità.

La nostra opinione. Buon acquisto ad un prezzo relativamente basso: Celik non cambia la vita di nessuna squadra, ma è un giocatore affidabile e diligente che farà comodo nelle rotazioni.

Hellas Verona d'attacco: è fatta per Djuric

Sarà Milan Djuric il prossimo bomber del Verona: i gialloblù hanno convinto l'attaccante, svincolato dopo il mancato rinnovo con la Salernitana, con un ricco contratto triennale. Djuric sarà con ogni probabilità l'erede di Simeone, destinato a partire (Siviglia in vantaggio per il Cholito).

La nostra opinione. Passare da Simeone a Djuric sarà come chiudere gli occhi di giorno e riaprirli di notte: due attaccanti completamente diversi, così come diverso è lo stile di gioco di Cioffi che preferisce un riferimento offensivo di peso. Un colpo che va incontro in tutto e per tutto al tecnico.

Mandragora dice sì alla Fiorentina. Renato Sanches, il Milan spera ancora

