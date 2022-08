Barak: visite mediche programmate con la Fiorentina

Antonin Barak si prepara a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. Domani (venerdì 26 agosto) visite mediche per il centrocampista ormai ex Verona che potrebbe essere a disposizione di mister Vincenzo Italiano già dalla prossima partita contro il Napoli, proprio la squadra che l'aveva a lungo cercato e contro cui ha già giocato questa stagione, alla prima giornata di campionato.

Ad

La nostra opinione. grande operazione del club viola, in grado da garantisti estro e gol in fase nevralgica. La formula è quella del prestito oneroso da 2 milioni con diritto di riscatto (che potrebbe diventare obbligo a determinate condizioni) fissato a 12.

Serie A Formazioni tipo Serie A: come giocheranno e i titolari delle 20 squadre 12/07/2022 ALLE 15:45

Verona-Napoli, Serie A 2022-2023: Antonin Barak (Hellas Verona) porta palla. Foto di Davide Casentini per Getty Images Credit Foto Getty Images

Napoli, Luciano Spalletti conferma Gaetano e Zerbin

Con l'infortunio di Diego Demme e grazie a un precampionato decisamente soddisfacente, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti avrebbe deciso di confermare Gianluca Gaetano in rosa, almeno fino a gennaio. Stesso discorso anche per l'esterno offensivo Alessio Zerbin.

La nostra opinione. Giusto così. La crescita sia di Gaetano che di Zerbin è esponenziale. Si tratta due prospetti importantissimi per il calcio italiano e, contestualmente, per la Nazionale di Roberto Mancini. La loro gavetta l'hanno fatta tra Cremonese (Gaetano), Pro Vercelli e Frosinone (Zerbin): ora devono giocarsi le proprie carte anche in Serie A al fianco dei campioni già affermati.

Gianluca Gaetano, Napoli 2022-2023. Foto di Giuseppe Maffia per Getty Images Credit Foto Getty Images

Paqueta: nuova offerta del West Ham al Lione da 57 milioni

Nuova, corposa offerta al Lione da parte del West Ham per Lucas Paquetà: 42 milioni di quota fissa più altri 13 di bonus. L'offerta dovrebbe ora soddisfare il club transalpino. Il Milan guarda com profondo interesse gli sviluppi della trattativa, dal momento che ha il diritto a una provvigione del 15% sulla rivendita dell'ex rossonero.

La nostra opinione. Nuovo tesoretto in vista, quasi inaspettato per proporzioni, per il Milan. D'altra parte, quando arrivano offerte dalla Premier League, c'è sempre da fregarsi le mani...

Lucas Paquetà (Lione) Credit Foto Getty Images

Serie B, colpaccio Genoa: in attacco c'è Puscas

"George Puscas è un nuovo giocatore del Genoa. L’attaccante classe 1996 arriva dal Reading FC. In Italia ha vestito le maglie di Inter, Bari, Benevento, Novara, Palermo e Pisa collezionando 127 presenze fra Serie A e B, segnando 39 reti. Vanta 30 presenze e 8 reti in nazionale".

La nostra opinione. Attaccante di prima linea in cadetteria e potenziale uomo-promozione. Arrivato l'anno scorso a gennaio, ben 8 reti col Pisa, portato fino alla finale playoff col Monza. Dopo Kevin Strootman per la metà campo e Mattia Aramu per la trequanti, ecco anche il colpaccio in attacco. Il Genoa vuole tornare immediatamente in A.

Barreca rescinde col Monaco, andrà al Cagliari

Barreca ha rescisso il proprio contratto col Monaco. Un'esperienza mai decollata col club del principato, che l'ha girato in prestito a Newcastle, Genoa, Fiorentina e Lecce. Ora, per il laterale mancino classe 1995, si prospetta il rientro al Cagliari, in Serie B.

La nostra opinione. Senz'altro un pezzo da novanta per la B. Un'operazione intelligente per sistemare la corsia di sinistra.

Roma, Mady Camara sostituto di Wijnaldum. Dele Alli al Besiktas

Calciomercato Tabellone Calciomercato Serie A 2022/2023: acquisti e cessioni 03/06/2022 ALLE 22:46