Andrea Belotti e il Lecce si è regalato a sorpresa Samuel Umtiti, . Li abbiamo analizzati nel dettaglio a Calcio360, il programma di Eurosport in onda su Twitch il lunedí e il giovedí. Ultimi giorni, ultimi spari”, ultimi colpi. Il calciomercato si infiamma in questo finale concitato e, nonostante il campionato sia ormai iniziato da due settimane, i club della nostra Serie A piazzano gli ultimi investimenti per completare le rose. La Juventus ha affondato per Milik e Paredes, l’Inter cerca un difensore centrale di riserva, la Roma ha completato l’attacco con il parametro zeroe il Lecce si è regalato a sorpresa ultimo miracolo” targato Corvino . Li abbiamo analizzati nel dettaglio a Calcio360, il programma di Eurosport in onda su Twitch il lunedí e il giovedí.

Belotti a zero, ingaggio alla portata

Il “Gallo” ha rifiutato qualsiasi tipo di destinazione, dal Galatasaray al Monaco. Erano tante le squadre ad offrirgli un contratto. Ma lui voleva la Roma e Mourinho, e ha aspettato che per i giallorossi si liberasse un posto. La partenza di Afena-Gyan direzione Cremona ha sbloccato la situazione e lui da free agent si è subito accordato con Tiago Pinto e la dirigenza capitolina. Circa tre milioni di euro netti d’ingaggio per quattro anni (2.8 la prima stagione, ma a salire con i bonus). Un investimento abbordabile per il club giallorosso, che soddisfa a pieno anche l’ex capitano del Torino.

Umtiti: capolavoro di Corvino e regalo del Barcellona

Classe 1993, campione del mondo e protagonista con la Francia ai Mondiali del 2018, 170 presenze con il Lione, 134 con il Barcellona, anche se nelle ultime due stagioni ha giocato appena 17 partite (l’ultima datata 12 dicembre 2021). Umtiti arriva a Lecce a titolo temporaneo dal club catalano e firma un contratto sino al 30 giugno 2023. Per quanto riguarda l’ingaggio del difensore francese, Umtiti continuerà a percepire uno stipendio da 5 milioni di euro che verrà interamente versato dai blaugrana. Un mini capolavoro di Corvino, che regala ai salentini un’occasione. Vedremo come starà il difensore e quanto ci metterà a tornare in condizione. Ma ha voglia di riscatto e il Barcellona spera davvero si possa rilanciare.

Calcio360: Belotti e Umtiti, che colpi di Roma e Lecce

