Radu-Lazio, storia d'amore infinita: vicino un nuovo prolungamento

La lunghissima storia d'amore tra Lazio e Stefan Radu - cominciata nel 2008 - può proseguire. Il difensore e capitano, nonché giocatore con più presenze in biancoceleste (424), firmerà a breve il prolungamento di un anno col club capitolino. 'accordo c'è. Lo riferisce Tuttomercatoweb.

La nostra opinione. Giocatore bandiera, pilastro fondamentale per lo spogliatoio e gli equilibri interni biancocelesti. Mossa intelligente, il rinnovo.

Stefan Radu, Lazio 2021-2022. Foto di Giuseppe Maffia per Getty Images Credit Foto Getty Images

Rudi Garcia d'Arabia: l'ex tecnico di Roma e Lione riparte dall'Al-Nassr

Rudi Garcia riparte dall'Arabia Saudita. L'ex allenatore di Roma e Olympique Lione, dopo un anno di stop, è stato assoldato come nuovo allenatore dall'Al-Nassr della capitale Riad. Il messaggio sui social della società che veste il giallo: "New story, new glory. Garcia is yellow".

La nostra opinione: Dalla chiesa alla mosche al centro del villaggio, per parafrasare una sua celebre frase. La sensazione è che, dopo un anno di stop e al di là dei "soldi facili" del calcio mediorientale, Rudi Garcia cominciasse a temere di non avere più mercato.

Atalanta: Colwill se parte Demiral

L'Atalanta avrebbe già individuato l'erede in difesa di Merih Demiral, riscattato dalla Juventus ma, in ogni caso sul piede di partenza: secondo la Gazetta dello Sport, si tratta del 19enne inglese di proprietà del Chelsea, Levi Colwill, autentica rivelazione dell'Huddersfield Town nell'ultimo campionato di Cahampionship (la Serie B inglese) in cui ha giocato in prestito. Terriers che hanno perso, a Wembley, la finale playoff per salire in Premier contro il Nottingham Forest.

La nostra opinione. Marcatore adattissimo al modulo difensivo a tre, classe 2003 e tra le rivelazione della seconda serie inglese, campionato ormai di altissimo livello: 31 presenze, 2 reti, un assist. Una roccia difensiva in grado di poter consacrarsi a breve. Un ottimo profilo.

Levi Colwill, Huddersfield Town 2021-2022 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Salernitana, le fondamenta a metà campo: riscattati Coulibaly e Bohinen

La Salernitana pone solide fondamenta a metà campo coi riscatti di Emil Bohinen e Lassana Coulibaly. Questi i comunicati ufficiali. BOHINEN - "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver perfezionato l’obbligo di riscatto dal CSKA Mosca del centrocampista classe ’99 Emil Bohinen. Il calciatore si è legato al club granata fino al 2026". LASSANA COULIBALY - "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver perfezionato l’accordo con il centrocampista classe ’96 Lassana Coulibaly. Il calciatore ha firmato con il club granata un contratto fino al 2026".

La nostra opinione. tra i grandi protagonisti della salvezza granata, nonché investimenti sicuri. Il norvegese ex Spartak Mosca e il maliano avranno certamente ulteriore mercato nelle sessioni a venire.

Udinese, fari su bomber Copetti

Secondo Sky Sport, l'Udinese avrebbe acceso i fari su Enzo Copetti, attaccante argentino classe 1996 del Racing Club Avellaneda con cui ha realizzato 12 reti in 26 presenze nell'ultima stagione. La sua valutazione ammonta a 10 milioni di euro.

La nostra opinione: attaccante mobile, aggressivo, di quelli che attaccano gli spazi e che in Serie A potrebbe fare particolarmente bene. Classico profilo da Udinese il cui valore può letteralmente liveitare da qui a un anno.

26 giugno 2022 - Enzo Copetti, Racing Club Avellaneda (Getty Images) Credit Foto Getty Images

