Un'accoglienza da super-star per un calciatore che - almeno in passato - superstar è stato di sicuro: Cesc Fabregas riceve cori e applausi alla sua prima apparizione da nuovo giocatore del Como. Le immagini della folla festante accompagnano la notizia dell'ufficialità, arrivata in mattinata: Cesc è arrivato allo Stadio Senigaglia ed è stato subito preso d'assalto per selfie e autografi di rito. Alle ore 15 la sua presentazione ufficiale presso l'hotel Hilton di Como.

Ufficiale: Fabregas è del Como, avrà la maglia n.4

Adesso c'è anche l'ufficializzazione: il Como, come informa il sito della Lega calcio di Serie B, ha tesserato lo spagnolo Cesc Fabregas, che arriva sulle rive del Lario da svincolato dopo avere chiuso l'esperienza nelle file del Monaco, in Ligue 1. Indosserà la maglia numero 4. Un grandissimo colpo per la proprietà dei fratelli Hartono.

