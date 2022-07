La classifica degli uomini più ricchi del mondo stilata annualmente da Forbes ha ormai due presenze fisse con origini indonesiane. Si tratta dei fratelli Robert e Michael Hartono, imprenditori a capo dello sterminato impero "Djarum" e proprietari del Calcio Como 1907 dall'aprile 2019.

I fratelli Hartono hanno investito nella società lariana quando militava ancora in Serie D e, nel giro di tre stagioni, hanno festeggiato un doppio salto di categoria. Oggi puntano al bersaglio grosso: riportare il Como nella massima serie dopo vent'anni di attesa. Possono farlo grazie a una società solida, affidata alle mani di Dennis Wise, ex-giocatore del Chelsea e allenatore che sta vivendo una seconda carriera straordinaria dietro la scrivania come CEO, e a un patrimonio finanziario senza pari nel panorama del calcio italiano.

Numeri alla mano, nessun altro proprietario nel nostro Paese dispone di un capitale superiore a quello dei fratelli indonesiani. Il loro impero, nato con il commercio del tabacco, è esploso alla fine degli anni '90, grazie a investimenti vincenti nella banca centrale d'Asia, nell'azienda elettronica Polytron, nel ramo dell'immobiliare di lusso e nel settore delle telecomunicazioni. Secondo Forbes, vantano un patrimonio combinato pari a 45.5 miliardi di dollari, cifra che scava un gap colossale rispetto alla concorrenza.

Al secondo posto troviamo Silvio Berlusconi, proprietario del Monza (7.1), mentre il podio è completato dal patron della Fiorentina, Rocco Commisso (6.1). Seguono la famiglia Saputo (Bologna, 4.8 miliardi), Dan Friedkin (Roma, 4.3), Paul Singler (Milan, 4.3), la famiglia Squinzi (Sassuolo, 3.9) e Renzo Rosso (3.5 miliardi), proprietario del Vicenza, unico altro rappresentante della Serie B nella Top 10 chiusa da John Elkann (Juventus, 2.1) e Antonio Percassi (Atalanta, 1.4).

L'ambizione del Como ha portato al colpo di mercato più importante per la Serie B., ex-centrocampista di Arsenal, Barcellona, Chelsea e Monaco) è pronto a firmare con la formazione lariana per concludere la carriera da giocatore in Italia, passo fondamentale per affinare la sua conoscenza totale del calcio per intraprendere nel prossimo futuro un nuovo percorso da allenatore.