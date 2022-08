Secondo le parole di Gianluca Di Marzio, il Milan ha trovato il suo difensore centrale: è fatta per l'arrivo a titolo definitivo di Malick Thiaw dallo Schalke 04. Domani il tedesco classe 2001 sarà a Milano mentre lunedì firmerà il contratto con i rossoneri. Il 21enne è stata la miglior opzione per il duo Maldini-Massara dopo che in giornata il Chelsea è tornato sui suoi passi blindando Chalobah. La decisione dei Blues è stata presa nonostante l'arrivo di Fofana dal Leicester.

Ad

Serie A Formazioni tipo Serie A: come giocheranno e i titolari delle 20 squadre 12/07/2022 ALLE 15:45

Cresciuto tra i migliori vivaio della Germania, tra Dusseldorf, Bayer Leverkusen e Borussia M'gladbach, Thiaw è arrivato allo Schalke 04 nel 2015 come rinforzo per l'Under 16. Oltre 80 presenze con le giovanili del club tedesco per il difensore che è diventato una colonna della squadra giocando anche nella Youth League. Nel 2019 arriva il debutto in Bundesliga nella partita contro l'Hoffenheim. Nella stagione 2020/2021 diventa un titolare della difesa e, nonostante la retrocessione in 2. Bundesliga, ariva la chiamate nell'Under 21 della Germania. Permanenza che dura poco nella Serie B tedesca grazie alla vittoria del campionato nell'ultima stagione. Con il ritorno in Bundesliga dello Schalke, Thiaw ha giocato 3 partite su 4 da titolare in questo inizio di campionato.

Tutte le maglie della nuova stagione della Serie A

Calciomercato Tabellone Calciomercato Serie A 2022/2023: acquisti e cessioni 03/06/2022 ALLE 22:46