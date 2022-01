Calcio

Calciomercato, Come cambia la Juventus di Allegri con l'acquisto di Dusan Vlahovic

CALCIOMERCATO - Nuovo appuntamento con la rubrica-video di Eurosport. Oggi ci concentriamo sul colpo da novanta del mercato di gennaio in Serie A, lo sbarco in bianconero di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina per 70 milioni di euro, a titolo definitivo. Da 0 a 5 stelle: l'indice di Calciomercato Advisor è pronto a entrare in azione!

00:02:12, un' ora fa