Sembrava tutto indirizzato verso un finale che, per citare lo stesso Maurizio Arrivabene, avrebbe soddisfatto tutte e tre le parti in causa. La Juventus che incassava una cifra vicina ai 20 milioni di euro, lo United che poteva rinforzare il suo centrocampo con un giocatore mancino, lo stesso Adrien che poteva rilanciarsi nel miglior campionato al mondo. E invece la trattativa è completamente saltata , perché il Manchester United ha ritenuto esagerate le richieste di Rabiot e della mamma (suo agente) e ha interrotto ogni tipo di dialogo con il club bianconero e con lo stesso calciatore francese.

In top all'articolo il video - che vi si aprirà in automatico su mobile - troverete il commento dei nostri tre giornalisti protagonisti di Calcio 360, il nuovo format di calcio griffato Eurosport su Twitch in programma ogni lunedì e giovedì dalle 15:00 alle 17:00 (in fondo all'articolo maggiori informazioni su questa nuova rubrica).

Ad

L'accordo tra Juventus e United

Calciomercato Allegri non si fascia la testa: Rabiot resta e torna ad allenarsi in gruppo IERI ALLE 18:56

Ne abbiamo parlato nel dettaglio nella puntata di Calcio360 su Twitch. La Juventus aveva raggiunto l'accordo "perfetto" con lo United: 16 milioni di euro netti più bonus fino ad arrivare a 20. Una cifra importante per un giocatore ritenuto fuori progetto e con il contratto in scadenza a giugno 2023. I due club si erano parlati serenamente e avevano trovato la quadra.

La madre chiede 10 milioni di commissioni

Lo United aveva offerto a Rabiot la stessa cifra d'ingaggio che il francese guadagna alla Juventus: 7 milioni di euro netti piú bonus. Il francese, invece, per cambiare campionato e per andare in un club in difficoltà che non gioca nemmeno la Champions League, ha chiesto 10 milioni di euro netti annui piú bonus. E la sua mamma Veronique avrebbe voluto incassare altri 10 milioni di euro alla firma, come risarcimento per la buona riuscita dell'operazione. Lo United non l'ha presa bene e ha fatto saltare la trattativa.

Vèronique Rabiot Credit Foto Eurosport

Rabiot resta alla Juve, lo United ingaggia Casemiro

E quindi, a poco più di 10 giorni dalla fine del mercato, Rabiot si è riaggregato al gruppo bianconero e con ogni probabilità giocherá il suo ultimo anno con la Juventus, prima di diventare free agent. Del rinnovo, infatti, nemmeno se ne parla a Torino. Al tempo stesso lo United ha virato sul ben più costoso e quotato Casemiro (70 milioni di cartellino bonus compresi e 18 all'anno al giocatote), chiudendo ogni spiraglio a Rabiot.

Calcio 360: il nuovo programma su Twitch griffato Eurosport

Dopo il successo con Giro360, il nuovo programma sul Giro d'Italia che ha battezzato l'ingresso di Eurosport su Twitch , ripartiamo con un nuovo format completamente dedicato al calcio. Calcio360 infatti strizza l'occhio agli appassionati dello sport più popolare al mondo con un doppio appuntamento settimanale su Twitch: lunedì e giovedì, sempre dalle 15.00 alle 17:00, in compagnia di Pietro Pisaneschi, Enrico Turcato e Siavoush Fallahi. Risponderemo a tutte le vostre domande di calciomercato, ma soprattutto analizzeremo in maniera analitica e statistica le trattative più calde della settimana, con un tocco di internazionalità grazie anche alla partecipazione di Siavoush e di alcuni altri ospiti delle varie redazioni di Eurosport sparse per l'Europa. Vi aspettiamo...

Calcio360: Napoli, in arrivo Ndombele e Raspadori

Calciomercato Rabiot blocca il mercato Juve: distanza con lo United, Paredes in stallo 17/08/2022 ALLE 09:57