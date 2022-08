Adrien Rabiot, corteggiato dal Leandro Paredes, innesto vitale per una mediana bianconera non ancora all'altezza e tartassata dagli scetticismo da parte della madre-agente Veronique rispetto all'offerta economica presentata dallo United. Se nessuno esce, nessuno entra. E' questo l'amaro mantra imposto dai vertici juventini in queste ultime due settimane di mercato. Chi dovrebbe uscire è, corteggiato dal Manchester United . Chi dovrebbe entrare è, innesto vitale per una mediana bianconera non ancora all'altezza e tartassata dagli infortuni . La realtà dei fatti però, impone la cautela. Perchè dopo il blitz del ds John Murtough a Torino, la linea telefonica tra Rabiot e i Red Devils si è decisamente raffreddata. Il motivo? Lorispetto all'offerta economica presentata dallo United.

Rabiot tentenna, lo United vira

Ad

Il club inglese, alla disperata ricerca di una soluzione in grado di tappezzare un centrocampo lacunoso, avrebbe messo sul piatto una cifra di 6,5 milioni che con bonus arriverebbe fino a 8 milioni. Il team del francese però, ne chiede 9: a giustificare la richiesta è il fatto che lo United non disputerà la Champions League. Oggi è previsto un nuovo incontro tra le parti, ma l'intenzione di Murtough e soci è quella di declinare le richieste di Rabiot, ritenute troppo alte. Dalla Spagna intanto, si infittisce la trama che porterebbe la squadra di Ten Hag verso l'acquisto di Casemiro. Il brasiliano si ricongiungerebbe con Cristiano Ronaldo e Varane, suoi vecchi compagni di squadra al Real Madrid, lasciando di conseguenza Rabiot e Juve a bocca asciutta.

Calciomercato Juve-Depay, c'è l'accordo. Milan in bilico tra Onyedika e Onana 4 ORE FA

Paredes in stand-by

Inseriamo anche la Juve in questo discorso perchè senza la partenza del francese, la Vecchia Signora non potrà lanciarsi su Leandro Paredes. Un gran bel grattacapo per Arrivabene e Cherubini, siccome il mosaico di uscite ed entrate, fino al dietrofront di Rabiot, era già stato completato: tra United e Juve c'era già l'accordo per lasciar partire il francese incassando tra 17 e 18 milioni, mentre dall'altra parte il Paris Saint-Germain aveva assicurato ai bianconeri che per portarsi a casa Paredes avrebbero dovuto sborsare 20 milioni. Ora invece l'ostinazione dell'entourage del francese ha portato a una virata dello United, col rischio di scontentare tutti.

L'unica soluzione alternativa per sbloccare Paredes, sarebbe la cessione di Arthur: sin qui tuttavia, non è stata intrapresa alcuna trattativa formale con alcun club. Questo stallo, per giunta, rischia di complicare il mercato di altre italiane per un effetto domino. Il PSG, per rimpolpare il suo centrocampo, aveva messo gli occhi su Fabian Ruiz del Napoli. Ma senza l'uscita di Rabiot, e la conseguente partenza di Paredes, sia parigini che partenopei si ritroverebbero a dover gestire due costosi separati in casa.

Come cambia la Juventus con Kostic

Calciomercato Le 5 trattative che vi siete persi oggi (16/08) 15 ORE FA