Calcio

Calciomercato - Dalla Spagna: Morata-Barcellona affare fatto al 95%. Lovato al Cagliari. Vlahovic lontano da Firenze?

CALCIOMERCATO - In Spagna sono convinti che Xavi avrà a disposizione Morata già nella Supercoppa di Spagna contro il Real Madrid del 12 gennaio, dopo che in settimana avrà apposto la firma su un contratto di 18 mesi. Romelu Lukaku invece, dopo aver rotto con Tuchel, potrebbe muoversi verso il Tottenham in estate. Nel mentre, in Italia, Lovato è ufficialmente un giocatore del Cagliari.

00:00:47, un' ora fa