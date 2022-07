Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

De Ketelaere-Milan, pronta l'offerta

Gazzetta dello Sport apre con lo sblocco della trattativa Zaniolo-Juve, Laapre con lo sblocco della trattativa Zaniolo-Juve, che abbiamo già anticipato qui , e l'accostamento del trequartista belga Charles De Ketelaere al Milan. Pronta l'offerta del Milan, Pioli in conferenza stampa non si sbilancia ma fa capire che, tra tutti gli obiettivi dei rossoneri, il gioiellino classe 2001 è il primo che vuole in rosa.

La nostra opinione: il Milan continua a puntare su una rosa giovane e De Ketelaere, che a 21 anni è pronto per il salto di qualità tra le grandi d'Europa, troverebbe la piazza perfetta per esplodere e farsi conoscere al mondo. La società rossonera deve mettere il suo nome in cima alla lista delle esigenze di mercato, perché un potenziale del genere che si adatta perfettamente al modulo di Pioli difficilmente è disponibile sul mercato.

La Juventus accelera su Koulibaly

Mentre l'addio di De Ligt si fa sempre più concreto, la dirigenza bianconera cerca il sostituto del 22enne olandese in difesa. Come titolato in prima pagina da Tuttosport, le piste più calde portano a Koulibaly e Bremer. Per il senegalese De Laurentiis non scenderebbe sotto i 40 milioni, cifra abbastanza alta per un over-30 ma fattibile per le casse della Vecchia Signora dal momento in cui venisse ceduto De Ligt (per cui si parla di un acquisto dall'estero da cento milioni). Stessa valutazione per il difensore granata, che dalla sua rispetto a Koulibaly ha l'anagrafe, tuttavia è abituato a giocare in una difesa a tre.

La nostra opinione: dopo che Chiellini è andato negli States e con De Ligt ad un passo dalla cessione, la principale urgenza della Juventus ora riguarda sicuramente la difesa: per sopperire a questi addii serve almeno un nome di grande spessore, se non due. Ecco perché le trattative per Koulibaly e Bremer non si escludono a vicenda. Anzi, un eventuale arrivo per primo del torinese potrebbe dare più potere a Cherubini sull'acquisto di Koulibaly.

Roma, Mourinho chiama Belotti?

La Roma va a caccia di un centravanti e secondo il Corriere dello Sport è possibile che questa esigenza risponda a nome di Andrea Belotti, con le valigie già fatte da Torino pronto ad accasarsi in una squadra di respiro più internazionale. L'indiscrezione del quotidiano: il Gallo avrebbe ricevuto una chiamata direttamente dall'allenatore giallorosso.

La nostra opinione: svincolato di lusso della Serie A, Belotti potrebbe essere un super affare per la Roma nell'attesa di settare il gran colpo una volta ceduto Zaniolo. Dal punto di vista dell'attaccante azzurro, al momento la squadra capitolina sarebbe la più ambiziosa tra quelle che si sono fatte avanti.

