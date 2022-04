Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

De Paul vuole lasciare l’Atletico: l’Inter ci prova

Gazzetta dello Sport, il centrocampista offensivo argentino starebbe spingendo per lasciare i Colchoneros, alla base della scelta il rapporto complicato con il tecnico Simeone. Ausilio, nel suo blitz a Madrid nelle passate settimane, si sarebbe informato con l’entourage del giocatore riguardo al proprio desiderio di cambiare aria e se l’Atletico dovesse decidere di inserirlo nella lista degli esuberi, l’Inter sarebbe pronta a cogliere l’occasione, a patto però che il club iberico accetti la formula del prestito. Secondo la Rosea, al momento questa suggestione A un anno esatto dalla propria partenza verso Madrid, sponda Atletico, Rodrigo De Paul potrebbe tornare a deliziare il pubblico della Serie A. Secondo la, il centrocampista offensivo argentino starebbe spingendo per lasciare i Colchoneros, alla base della scelta il rapporto complicato con il tecnico Simeone. Ausilio, nel suo blitz a Madrid nelle passate settimane, si sarebbe informato con l’entourage del giocatore riguardo al proprio desiderio di cambiare aria e se l’Atletico dovesse decidere di inserirlo nella lista degli esuberi, l’Inter sarebbe pronta a cogliere l’occasione, a patto però che il club iberico accetti la formula del prestito. Secondo la Rosea, al momento questa suggestione sarebbe slegata dall’affare Lautaro ... profilo estremamente gradito al Cholo, e che l’Inter potrebbe prendere in considerazione di sacrificare solo dinanzi a una proposta monstre.

La nostra opinione: Fra De Paul e l’Inter già in passato ci sono stati degli ammiccamenti e già prima del suo passaggio all’Atletico Madrid, la scorsa estate, l’ex numero 10 dell’Udinese è stato accostato al club nerazzurro. I Colchoneros però hanno investito ben 35 milioni per strapparlo al club friulano ed è improbabile che, al netto di qualche problema con Simeone, possano decidere di lasciarlo partire in prestito senza almeno un obbligo di riscatto. L’Inter però, senza cessioni imponenti, non può permettersi di impegnare cifre imponenti, seppur per un giocatore che conosce il calcio italiano e che amplierebbe il ventaglio di soluzioni a centrocampo in mediana offrendo un alternativa di qualità sia a Calhanoglu che a Barella. Occhio però alla variabile Lautaro, se l’Atletico mettesse sul piatto il cartellino di De Paul e un forte conguaglio (diciamo almeno 50-55 milioni), allora gli scenari potrebbero cambiare e il nazionale argentino potrebbe anche diventare un nuovo rinforzo per l’Inter, che però dovrebbe trovare un nuovo attaccante di pari livello di Lautaro Martinez. Staremo a vedere...

Conte al PSG al posto di Pochettino? Sì, se Leonardo se ne va...

Antonio Conte potrebbe essere il prossimo allenatore del Paris Saint-Germain. A riportare l’indiscrezione bomba è Le Parisien che sottolinea come, nonostante la priorità assoluta di Al-Khelaifi, resti Zinedine Zidane: il tecnico salentino avrebbe già dato la propria disponibilità a lasciare il Tottenham per sostituire Mauricio Pochettino e diventare il nuovo manager del PSG. C’è però un bel nodo da risolvere, tra le condizioni che Conte avrebbe posto per il suo sbarco all’ombra della Tour Eiffel c’è l’addio di Leonardo: dirigente vicinissimo ad Al-Khelaifi ma con cui l’ex allenatore di Inter e Juventus non intende lavorare.

La nostra opinione: Conte ha spesso ripetuto di trovarsi bene a Londra e di volere fare il possibile per rendere gli Spurs un club vincente. Dare l’addio a giugno per abbracciare la sfida PSG sarebbe come lasciare un percorso a metà e non la consideriamo una mossa per un uomo di parola come il tecnico salentino. Molto potrebbe cambiare nel caso in cui il club londinese, in piena bagarre per il 4° posto e per la qualificazione Champions, non dovesse centrare tale traguardo a quel punto la dirigenza del Tottenham potrebbe guardarsi intorno e magari a Conte potrebbe convenire ascoltare i boatos parigini... A patto che Al-Khelaifi decida davvero di rompere il rapporto di collaborazione pluriennale che lo lega con il ds Leonardo.

Frattesi chiama la Juve: "Mio nonno era supertifoso, Marchisio il mio idolo"

TuttoSport dedica la propria apertura a Davide Frattesi, un altro dei gioielli in vetrina del Sassuolo e che piace a tante big a cominciare proprio dalla Juventus. Il centrocampista neroverde racconta quanto sia radicato in famiglia il suo legame con i bianconeri, con cui ha vissuto uno dei suoi momenti più esaltanti della stagione all’andata: “Mio nonno era un supertifoso della Juve, certe voci che mi accostano al club bianconero lo esalterebbero ma io ora penso solo a finire la stagione. Marchisio è sempre stato il mio idolo, mia nonna da piccolo mi faceva i collage con le sue e le mie foto e quando ai tempi della Roma ci siamo scambiati la maglia siamo entrati in contatto. I tifosi gli chiedono di portarmi alla Juve? Fa piacere ma non è il momento di pensare a certe cose”.

La nostra opinione: Frattesi insieme a Scamacca, Raspadori, Berardi e Traoré è uno dei gioielli con il quale il club neroverde proverà ad ottenere un ottimo gruzzulo di denaro per poi reinvestare. Il centrocampista ha tanti estimatori, tra cui la Juventus che in estate dovrà fare qualcosa a centrocampo oltre ai recenti colpi Locatelli e Zakaria. I legami tra il club emiliano e la Juventus sono di lunga data e, magari inserendo anche qualche contropartita tecnica gradita, l’affare potrebbe decollare. La priorità della Juventus restando però nelle file del Sassuolo però sembrerebbe essere Raspadori... Nei prossimi mesi ne sapremo di più ma è sicuramente un profilo interessante.

