Paulo Dybala, attraverso una nota smentisce Jorge Antun, agente di, attraverso una nota smentisce gli ultimi rumors secondo cui l'attaccante argentino avrebbe scelto di continuare a giocare in Serie A con la maglia dell'Inter. Ecco il comunicato stringato:

"Il giocatore è concentrato esclusivamente sul finale di stagione, sul campionato e sulla finale di Coppa Italia. Nessun accordo è stato raggiunto con alcuna squadra in Italia e all’estero in questo momento".

La Joya sarà, per forza di cose, uno dei grandi protagonisti della prossima sessione di calciomercato estiva. Come è noto infatti, la Juventus ha annunciato già a fine marzo che il contratto dell’argentino, in scadenza a fine stagione, non verrà rinnovato. Secondo la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, la scorsa settimana l'entourage di Dybala ha avuto un contatto con l'Inter che ha confermato la volontà di ingaggiarlo e garantirgli un ruolo centrale nel club con un accordo di 4 anni con ingaggio da 6 milioni di euro.

