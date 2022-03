Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Classifiche e risultati

Ad

Serie A Pagellone 27ª: Napoli, 3 punti pesantissimi. Uragano Vlahovic IERI A 08:42

Napoli: United pronto a spendere 120 milioni per Osimhen (Daily Star)

Dall'Inghilterra - fonte Daily Star - sono certi: il Manchester United è pronto a cambiare uomo-simbolo del reparto offensivo. Via Cristiano Ronaldo e, coi soldi risparmiati, si punterebbe tutto su Victor Osimhen. Aurelio De Laurentiis, tuttavia, non inizierebbe a parlare per meno di 100 milioni di sterline (120 milioni di euro). Una cifra piuttosto alta, ma certo non irraggiungibile, specie per un top club di Premier League.

La nostra opinione: certo, perdere Osimhen nella stagione della sua consacrazione, suonerebbe come vera beffa. Ma i soldi sarebbero davvero tanti e costituirebbero una somma buona ad allestire una campagna acquisti estivi sostanziosa, in grado di rinforzare ogni reparto. Osimhen ha fin qui realizzato 11 reti in tutte le competizioni, nonostante abbia dovuto fra fronte al lungo infortunio dovuto al trauma facciale rimediato a San Siro contro l'Inter nella gara di andata di campionato.

PSG, cifre folli per tenersi Mbappé: 50 milioni all'anno! (Le Parisien)

Secondo il Parisien, il PSG sarebbe disposto a investire cifre folli per trattenere Kylian Mbappé, autore fin qui di 34 presenze e 24 reti tra Ligue 1, Champions League e Coppa di Francia. Promesso sposo del Real Madrid da svincolato a fine stagione, è stato proprio lui a segnare ai Blancos nel match di andata di Champions League. Il club parigino avrebbe nel cassetto la seguente offerta: contratto di 5 anni a 50 milioni a stagione, più un bonus di 100 milioni alla firma.

La nostra opinione: secondo El Chiringuito Tv, invece, il passaggio a fine anno di Mbappé al Real non sarebbe in discussione. In ogni caso, l'attaccante della nazionale francese si ritroverebbe al centro di una battaglia di potere, che vede Real, Florentino Pérez e nuove ipotesi di Superlega da una parte, PSG, lo sceicco Nasser Al-Khelaïfi presidente dell'Uefa e amico di Ceferin dall'altra. Chi la spunterà?

Non solo Zaniolo, da Milinkovic-Savic a Renato Sanches gli osservati della Juve (Tuttosport)

La Roma non si è ancora mossa per il rinnovo di Nicolò Zaniolo, il cui contratto coi giallorossi scade nel 2024. Senza prolungamento immediato, la cessione appare più che scontata. In vantaggio su tutti ci sarebbe la Junventus, che come alternative sul taccuino ha Sergej Milinkovic-Savic della Lazio e Renato Sanches del Lille, obiettivo di mercato anche del Milan. Tra i nomi del prossimo mercato estivo della Vecchia Signora, supportato da Vlahovic, un altro serbo della Fiorentina come il difensore Nikola Milenkovic.

La nostra opinione: insomma, i migliori nomi che la Serie A propone. Il mercato della Juventus sembra essere tornato ai suoi standard massimi.

Allegri: "Vlahovic sarà sempre riconoscente alla Fiorentina"

Europa League Spartak Mosca escluso dall’Europa League: Napoli ripescato? IERI A 22:38