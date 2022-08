Emerson Pamieri al West Ham: è ufficiale

Giornata di visite mediche per Emerson Palmieri al West Ham e poi firma sul contratto quadriennale con pozione di rinnovo fino al 2027. Al Chelsea vanno 18 milioni di euro. L'anno scorso l'italo-brasiliano l'ha trascorso in prestito al Lione.

Ad

La nostra opinione. Obiettivo infinito della Juventus, poi spentosi sulla via del Lione. E della Nazionale, in cui si è distinto solo in parte. Il West Ham è il classico "club intermedio" in cui ricercare la propria identità calcistica.

Serie A Formazioni tipo Serie A: come giocheranno e i titolari delle 20 squadre 12/07/2022 ALLE 15:45

Edinson Cavani ha scelto il Valencia di Gattuso

Secondo Footmercato, Edinson Cavani - svincolato dopo l'esperienza al Manchester United - giocherà nel Valencia di Gennaro Gattuso. L'attaccante uruguaiano avrebbe così declinato la proposta del Nizza in Ligue 1.

La nostra opinione. Destinazione comunque prestigiosa per il bomber uruguaiano. Sul viale del tramonto, vero, ma che può ancora essere particolarmente utile, per esperienza, a un club in via di ricostruzione come il Valencia.

Edinson Cavani con la maglia del Manchester United. Foto di Giuseppe Maffia per Getty Images Credit Foto Getty Images

Il Milan rischia la beffa per Tanganga: rilancio Forest

Il Nottingham Forest disposto a soddisfare per intero le richieste del Tottenham per il difensore Japhet Tanganga, obiettivo del Milan: secondo Tuttomercatoweb, infatti, dopo aver rifiutato un'offerta pari a 16 milioni di euro, gli Spurs - che vogliono assolutamente liberarsi del giocatore a titolo definitivo - starebbero per ricever una proposta da 20. Il Diavolo rischia la beffa.

La nostra opinione. Incredibile come una big assoluta del calcio internazionale come il Milan debba rischiare di inchinarsi al potere economico di una neopromossa in Premier League (dal passato aureo grazie a Brian Clough, vero, ma oggi niente più che una neopromossa). Incredibile quanto gli assetti Italia-Inghilterra, nel calcio, siano cambiati...

Tanganga Credit Foto Eurosport

Lazio, niente Reguilon? Sarri gradirebbe Ghoulam

Secondo Sportmediaset, la Lazio avrebbe cambiato obiettivo per occupare la casella di mercato del terzino sinistro. Troppo costoso, in termini di ingaggio, Sergio Reguilon del Tottenham. Al suo posto, allora, ecco un pretoriano di Maurizio Sarri: il franco-algerino Faouzi Ghoulam, svincolato dal Napoli.

La nostra opinione. Meglio per Tare, meglio per Lotito. I costi per Ghoulam sono nettamente più contenuti rispetto a Reguilon e l'affidabilità - al netto dell'integrità fisica - è innegabile. Quindi, tutti contenti.

Faouzi Ghoulam, Napoli 2021-2022. Foto di Giuseppe Maffia per Getty Images Credit Foto Getty Images

Bologna: Schouten rinnova fino al 2026

"Il Bologna Fc 1909 comunica di aver raggiunto l’accordo con il centrocampista Jerdy Schouten per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2026".

La nostra opinione. Il giocatore si trova bene a Bologna e vuole diventarne una colonna portante. Ormai pretoriano di Mihajlovic, quella firma sul rinnovo è arrivata praticamente ad occhi chiusi.

Inter, sempre più Acerbi. Milik-Juve, accordo col Marsiglia

Calciomercato Tabellone Calciomercato Serie A 2022/2023: acquisti e cessioni 03/06/2022 ALLE 22:46