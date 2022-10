El Larguero, ha escluso che Mbappé possa tornare ad essere nel breve-lungo periodo un obiettivo di mercato del Real Madrid nelle prossime sessioni di mercato. La cerimonia del Pallone d’Oro che ha incoronato Karim Benzema , miglior giocatore della stagione 2021-22, è stata l’occasione per Florentino Perez per incrociare nuovamente Kylian Mbappé, 6° classificato della graduatoria e soprattutto vicinissimo in estate a trasferirsi a costo zero in estate alla corte del Real Madrid, prima di fare retromarcia e accettare di prolungare fino al 2025 col PSG. Da qualche settimana però i rumors sono tornati a rieccheggiare e a riaffacciarsi sulla stampa e tra i media spagnoli e transalpini, con il bizzoso Kylian che sarebbe scontento a Parigi e addirittura da più parti sarebbe pronto a chiedere la cessione già a gennaio. Florentino Perez però da parte sua non pare minimamente interessato a cosa deciderà di fare il fuoriclasse francese e a precisa domanda dei colleghi de, ha escluso che Mbappé possa tornare ad essere nel breve-lungo periodo un obiettivo di mercato del Real Madrid nelle prossime sessioni di mercato.

Non è che l'argomento mi annoi o mi crei fastidio, è solo che non ho letto quello che è stato scritto riguardo Mbappé. Ora quello è stato non importa, non ha più senso. I nostri giovani giocatori offensivi, hanno fatto dei progressi straordinari. Vincius e Rodrygo sono due astri nascenti, due crack, due aspiranti Palloni d'Oro.

Ad

Pallone d'Oro Benzema: "Zidane mio modello, vincere dopo i 30 anni è più bello" 16 ORE FA

Nei giorni scorsi, anche un’altra ex leggenda del Real Madrid come Fernando Morientes – intervenendo dalle pagine di Marca- si era esposto riguardo all’inutilità per il club di Florentino di mettersi a caccia di Mbappé, visto il rendimento dei giocatori offensivi dei Blancos: “Dopo tutto quello che è successo quest'estate oggi come oggi il Real Madrid non ha bisogno di Mbappé, ciò non significa che Kylian non sia un grande giocatore ma Ancelotti ha un reparto pieno zeppa di buoni calciatori...”. Insomma salvo sorprese, Mbappé-Real Madrid non sembr insomma un matrimonio destinato a celebrarsi.

Messi: "Benzema merita il Pallone d'Oro, non ci sono dubbi"

Calciomercato 🗞 Leao, Milan pronto a offerta monstre. De Paul nel mirino Juve 6 ORE FA