Sadio Mané, terzo per Kevin De Bruyne e quarto per Robert Lewandowski: "Essere qui è un sogno. Sono fiero di questo, soprattutto di ricevere questo premio da Zinédine Zidane, che per me è stato un autentico modello da seguire". Nell'anno in cui è stato tolto il criterio della "carriera", Karim Benzema vince il suo primo Pallone d'Oro all'età di 35 anni (da compiere il prossimo 19 dicembre). Secondo posto per, terzo pere quarto per: "

Benzema: "Zidane mio modello. Dedico questa vittoria alla mia famiglia e alle mie origini"

Il franco-algerino, proprio come Zidane, ha proseguito: "Quando sono stato a lungo tempo escluso dalla nazionale francese non ho mai mollato mentalmente, convinto di potermi togliere tante soddisfazioni nella mia carriera, fino a vincere il Pallone d'Oro. Ringrazio i miei genitori e la mia seconda famiglia, il Real Madrid, in particolar modo Florentino Pérez, il mio grande presidente. Ma questo premio voglio dedicarlo anche al Lione, alla sua accademia e alle mie origini".

Benzema: "Non ho mai mollato. Vincere il primo Pallone d'Oro ha 35 anni è ancora più gratificante"

Si tratta del giocatore più "anziano" ad aggiudicarsi il più ambito riconoscimento individuale del mondo del calcio dai tempi di Stanley Matthews, primo vincitore del trofeo nel 1956 all'età di 41 anni: "Vincere tanto dopo i trent'anni ha un altro sapore, è ancora più appagante, perché a trascinarti sono la determinazione, il duro allenamento, la voglia di farcela. Si ha l'idea della vera fatica per restare sulla cresta dell'onda. Sognavo questo momento fin da bambino. Il Pallone d'Oro è un premio individuale, ma non sarei mai riuscito a conquistarlo senza una squadra speciale. E questa squadra è il Real Madrid".

