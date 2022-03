Franck Kessié saluta il Milan e va al Barcellona: secondo quanto riporta Sport.es, il trasferimento del giocatore è stato definito ieri, durante un incontro fra gli emissari del club blaugrana e gli agenti del calciatore. : secondo quanto riporta Sport.es, il trasferimento del giocatore è stato definito ieri, durante un incontro fra gli emissari del club blaugrana e gli agenti del calciatore. Mancherebbero solo le firme . Kessié, in questi mesi, ha sempre rifiutato l'offerta economica del Milan per il rinnovo.

Quanto prenderà al Barcellona

La telenovela ormai è nota: più volte il Milan ha proposto a Kessié il rinnovo di contratto ma senza mai ricevere risposta da lui e dai suoi procuratori. Contratto di 6,5 milioni all'anno più bonus per cinque stagioni: questa l'offerta del club blaugrana, almeno secondo quanto filtra dalla Spagna. Il centrocampista ivoriano avrebbe già parlato al telefono con Xavi: da lui l'ok definitivo per muoversi per il giocatore.

Si sblocca Kessié: il gol che manda a casa Bennacer

