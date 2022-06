Arsenal, che colpo: accordo per Gabriel Jesus

Botto di mercato per l'Arsenal: i Gunners hanno trovato l'accordo con il Manchester City per l'acquisto di Gabriel Jesus. Il centravanti brasiliano, che si sta convincendo ad accettare la destinazione, costerà circa 64 milioni di euro.

La nostra opinione. Cifra clamorosa per un giocatore potenzialmente decisivo. Un'operazione che accontenta tutti: il City libera spazio per Haaland, mentre Arteta avrà a disposizione un attaccante tecnico, ideale per la sua idea di calcio.

City pigliatutto: arriva anche Phillips

Costante protagonista sul mercato, il manchester City intanto ha chiuso per un centrocampista di altissimo profilo per prepararsi all'eventuale addio di Gundogan. E' infatti ai dettagli il trasferimento in maglia SkyBlues per Phillips, centrocampista del Leeds e della nazionale inglese: costerà più di 50 milioni.

La nostra opinione. Prosegue la grande tradizione in mediana per il City di Guardiola: Phillips è ormai una colonna del calcio d'oltremanica, nonchè tra i centrocampisti più costanti ed incisivi della Premier League. Ennesimo grande giocatore in una squadra ricchissima di talento.

Milan, perso Botman si punta al low cost: idea Acerbi

Il doloroso addio a Botman, prossimo ad accasarsi al Newcastle , potrebbe spingere il Milan a cambiare strategia sul centrale di difesa: non più nomi d'alto profilo, bensì soluzioni low cost. Oltre a vari giovani sondati all'estero i rossoneri pensano anche al nome di esperienza: piace, in questo senso, Acerbi della Lazio

La nostra opinione. Un'idea, una strategia certamente molto diversa da quella iniziale che farebbe storcere il naso a qualche tifoso. Il nome di Acerbi non può scaldare gli animi rossoneri, specie dopo l'ultima difficilissima stagione: un ridimensionamento forse eccessivo in tema di obiettivi di mercato...

Torino, Mandragora lontanissimo: virata su Maggiore

Ivan Juric non è uno che le manda a dire e quest'anno pretende una squadra all'altezza. E' per questo che il Torino in questi giorni si è attivato molto sul mercato, sondando per il centrocampo anche il talento dello Spezia Giulio Maggiore: è lui il prescelto per i granata, una volta constatata la grande difficoltà per arrivare a Mandragora, ormai promesso alla Fiorentina.

La nostra opinione. Ottimo prospetto su cui Juric può lavorare tanto. Maggiore a differenza di Mandragora non è un regista puro, ma compensa con una grande duttilità tattica unita ad encomiabile spirito di sacrificio. Uno da Toro, insomma, in tutto e per tutto.

Salernitana, si va di corsa: offerta per Calafiori

Dalernitana scatenata in queste ore: tra il sogno Mertens e Cavani e la cessione di Ederson i campani hanno trovato il tempo anche per pensare alla fascia ed hanno individuato in Calafiori il profilo ideale: un'offerta da 2 milioni di euro circa è già partita in direzione Trigoria, ora si attende la risposta della Roma.

La nostra opinione. Bello vedere come la Salernitana voglia provare a costruire la propria ossatura anche su colpi di prospettiva. Calafiori, nonostante i tantissimi problemi fisici, è riuscito a mostrare sprazzi di grande talento: con Nicola può crescere ancora.

