Samir Handanovic, portiere e capitano dell’Inter, e a quanto pare la dirigenza nerazzurra sta lavorando affinché Nella tempesta a respingere palloni e critiche, anche forse eccessivamente ingenerose in certi casi, ci è abituato a stare, portiere e capitano dell’Inter, e a quanto pare la dirigenza nerazzurra sta lavorando affinché il 37enne portiere sloveno resti anche nella prossima stagione, un pilastro fidato alla corte di Simone Inzaghi.

Samir viaggia spedito verso il prolungamento di contratto per un altro anno con un doppio obiettivo: tenersi il posto di titolare difendendolo dall’assalto di André Onana e preparare il terreno affinché il portiere camerunese (reduce da lunghi mesi di inattività) possa ambientarsi al meglio e recuperare lo smalto perduto.

Un accordo al ribasso

Alla decima annata con la maglia dell’Inter, l’estremo difensore sloveno dopo alcune settimane di colloqui è entrato nell’ordine di idee di accettare di firmare un contratto di una sola stagione al ribasso. Secondo la Gazzetta dello Sport, dagli attuali 4,2 milioni l’ingaggio di Handanovic scenderà a quota 3 milioni netti. Un’intesa importante visto che – seppur l’età avanzi – l’imprescindibilità dello sloveno è lì da vedere ed appurata anche nell’ultima settimana, dove il pesantissimo errore di Radu ha fatto rimpiangere proprio l’esperto numero 1 che non a caso tornato tra i pali ha ridato quelle sicurezze alla retroguardia che i suoi rimpiazzi non possono garantire.

Rinnovo Perisic, intesa ancora in altomare

Nessun passo avanti invece riguardo al rinnovo di Ivan Perisic. La società e il croato si sono dati appuntamento a fine campionato. Nonostante il girone di ritorno, abbia mostrato l’importanza e il peso enorme dell’ex Wolfsburg sui successi dell’Inter, Marotta e soci non vogliono farsi prendere per la gola da richieste monstre anche perché sono consapevoli di avere già un sostituto di livello in Robin Gosens. Se Perisic, che come il connazionale Brozovic pare avere la priorità di continuare a vestire il nerazzurro, vuole prolungare lo dovrà fare alle condizioni del club che ha risposto picche alla proposta dell’agente di un biennale da 5 milioni e ha rilanciato con un contratto di un anno con opzione per la stagione 2023-24 a 4 milioni più bonus. 20 giorni ancora e conosceremo la soluzione del giallo.

