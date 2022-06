Due settimane fa l'operazione al ginocchio con il chiaro intento di continuare la carriera da calciatore. Zlatan Ibrahimovic è pronto ad incontrare il Milan, un momento decisivo per capire se ci siano le basi per continuare con i rossoneri. Da parte sua lo svedese farà il massimo per accorciare i tempi di recupero, ma prima del 2023 non lo si vedrà in campo. Sono tanti i dubbi di Maldini e Massara comunque consci dell'importanza rivestita nello spogliatoio dall'attaccante.

Le ipotesi per il rinnovo sono diverse. Il club vorrebbe basare il contratto sulle presenze effettive di Zlatan e arricchirlo con bonus legati a gol e prestazioni della squadra, come ha riportato oggi La Gazzetta dello Sport. Un'offerta che sarà sicuramente al ribasso rispetto ai 7 milioni di euro guadagnati in quest'ultima annata. Al termine della stagione dovrebbe giungere il momento del ritiro e a quel punto si discuterà di un ruolo nella società. Più probabile un inserimento nello staff tecnico rispetto a quello dirigenziale. Da non escludere il possibile ritorno in Svezia con un incarico federale.

