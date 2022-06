Milano chiama, Parigi risponde. Ma non come Milan e Inter vorrebbero. In piena ricostruzione, tra l'incredibile rinnovo di Kylian Mbappé, il cambiamento dei quadri dirigenziali e l'ormai probabilissimo addio di Mauricio Pochettino, il PSG mette i bastoni tra le ruote a rossoneri e nerazzurri. Secondo L'Equipe, i campioni di Francia hanno intenzione di regalare al prossimo direttore sportivo Luis Campos un budget da 80 milioni di euro in questa finestra di mercato. L'obiettivo: rinforzare la difesa con almeno un nuovo innesto. E i nomi prescelti vanno a impattare direttamente sui progetti delle due milanesi: Milan Skriniar e Sven Botman, oltre a Malo Gusto, gioiello del Lione.

Skriniar vuole restare: ma se arrivasse un'offerta?

L'apprezzamento del PSG per Skriniar è di lunga data. Il nome dello slovacco era già stato accostato a quello dei parigini in altre sessioni di mercato. Da capire cosa deciderà di fare l'Inter, già tentata dalle avances del Tottenham nei confronti di Alessandro Bastoni, in caso di proposta allettante. Anche se vanno tenute in considerazione le dichiarazioni rilasciate qualche giorno fa dallo stesso Skriniar, più che mai sicuro che il proprio futuro sarà ancora a tinte nerazzurre: "Il mio futuro è qui, le voci su un trasferimento escono ogni sei mesi o un anno. Non c'è nulla".

Botman, un concorrente in più per il Milan

Quanto a Botman, il lavoro del Milan per provare a portarlo in Italia è incessante già da gennaio. Ma le ultime vicende societarie, con il passaggio di mano da Elliott a RedBird, hanno rallentato l'operazione, consentendo al Newcastle di avanzare in maniera concreta. Il problema, per i Magpies, è che il centrale olandese sembra non essere convintissimo dello scenario. Un punto in più per il Milan, che non lascia morire le speranze di contare su di lui. Ma un punto in più anche per il PSG e per Luis Campos, che con Botman ha già lavorato quand'era dirigente del Lille. Sarà duello tra rossoneri e parigini?

