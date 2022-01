Calcio

Calciomercato in un minuto Eriksen-Brentford, Firmino-Barça, Satriano è del Brest

CALCIOMERCATO - In un minuto i fatti salienti della giornata, a cominciare dall'ufficialità del bomber in erba Satriano in prestito al Brest.

00:00:56, 30 minuti fa